5 способов почистить ковер без пылесоса

Ни для кого не секрет — пылесосы являются стандартным инструментом для чистки ковров. Их мощное всасывание позволяет легко всасывать грязь и мусор без особых усилий. Но если у вас нет пылесоса или сломался, есть альтернативные способы почистить ковер.

Лучший способ почистить ковры всех типов без пылесоса — с помощью веника и совка.

Как почистить ковер без пылесоса

Используйте веник и совок для мусора

Попробуйте щетку с жесткой щетиной

Вытряхните коврики

Положите коврики для ванной в стиральную машину

Другие варианты включают валик для удаления ворса, щетку для чистки с жесткой щетиной и стиральную машину.Читайте дальше, чтобы узнать инструкции по каждому методу.Стандартная метла хорошо подходит для чистки ковров с низким и средним ворсом. Вы можете использовать ее так, как будто подметаете твердый пол. Щетинки поднимут грязь и мусор, которые вы можете смести в совок и выбросить.Веники также подходят для ковров с более высоким ворсом, но могут оставить волокна спутанными. После чистки распушите волокна пальцами или используйте фен, чтобы вернуть им естественную текстуру.Примечание: Жесткая щетина веников отлично справляется с очисткой волокон ковра от въевшейся грязи. Из-за этого в воздухе может остаться пыль. Будьте готовы вытереть пыль с окружающей мебели и твердых полов после чистки ковра веником.В крайнем случае, валик для удаления ворса идеально подходит для удаления грязи с поверхности. Прокатайте валик для удаления ворса по ковру, меняя липкую пленку по мере необходимости. Делайте это самостоятельно или после использования веника для удаления въевшейся грязи.Используйте щетку с жесткой щетиной, если у вас нет обычной метлы и совка. (Однако не используйте проволочную щетку, она повредит ваш ковер.) Протестируйте щетку в незаметном месте на вашем ковре, чтобы убедиться, что она не разрывает волокна. Если он выдержит проверку, используйте его, чтобы удалить грязь, а затем смахните ее в пылесборник или бумажную тарелку для утилизации.Вынесите коврики, большие и маленькие, на улицу и отряхните их. Вы можете повесить их на лестничные или палубные перила и с помощью деревянной ложки или аналогичного предмета выбить пыль. Встряхните их в последний раз, прежде чем вернуть в помещение.Большинство ковриков для ванной комнаты можно стирать и сушить в машине. Уточняйте информацию на этикетке производителя. При машинной стирке положите их в стиральную машину и используйте обычное моющее средство и холодный цикл. Сушите в стиральной машине на слабом огне.