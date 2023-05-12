Пастухи во французских Пиренеях

Пастухи здесь ведут свои блоги, имеют аккаунты в соцсетях, приглашают за умеренную плату пожить с ними в горах.



Поехали.







На пастуха обучают в сельскохозяйственных школах, а ежегодно в стране проводят конкурсы, выбирая лучших в профессии. (Фото Valentine Chapuis):













Если верить местной прессе, то в зависимости от фермы, в которой будешь работать, специалисты получают от €500 до €2000. Центральные французские газеты не стесняются заголовков наподобие «Пастух — профессия, у которой всегда будет будущее». (Фото Valentine Chapuis):Долина Эг-Тортес во французских Пиренеях. (Фото Valentine Chapuis):Стадо овец начинает спуск в долину стройными толпами. (Фото Valentine Chapuis):(Фото Valentine Chapuis):Внутри нехитрое убранство. Зато чистый воздух в горах. (Фото Valentine Chapuis):Зачастую это семейный бизнес, когда и дети, и муж, и жена работают здесь же. (Фото Valentine Chapuis):Те, кто занимается сыром, рассказывает, что процесс включает несколько основных стадий. Овцы пасутся на лугах, дышат свежим воздухом, доят их два раза в день с декабря по август. Для приготовления сыра используют только сырое молоко. Створоженную массу не нагревают, а прессуют, помещая в специальные формы. Для общего результата важны в первую очередь опыт и технология, а не оборудование, которое вторично. (Фото Valentine Chapuis):Некоторые тут – потомственные пастухи, ведущие свое хозяйство несколько поколений. (Фото Valentine Chapuis):Три овечки на хребте над долиной Гела. (Фото Valentine Chapuis):Молодое поколение фермеров. (Фото Valentine Chapuis):Все фермеры есть в сети, без нее никак: имена, фамилии, фотографии, телефонные номера и непременно адреса, где можно купить продукцию. (Фото Valentine Chapuis):Французы недовольны российскими санкциями, а вернее тем, что государство не смогло компенсировать им потери и обеспечить другие рынки сбыта. (Фото Valentine Chapuis):(Фото Valentine Chapuis):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: