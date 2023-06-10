Маяки — путеводные огни для кораблей

Путешествия по морям и океанам всегда были непредсказуемыми. Когда корабль сбивался с курса, а его команда уже и не надеялась увидеть землю, неожиданно вдали появлялись спасительные огни маяка.



Первыми маяками служили огромные костры, которые разводили на высоком берегу, а самым известным маяком в истории является Александрийский маяк — одно из чудес света.



Сегодня поговорим о маяках — путеводных огнях для кораблей.











Самыми первыми маяками были костры, разведенные на берегах. Ими греки и финикийцы обозначали опасные проходы.











Позже, в качестве источника света использовался каменный уголь, рапсовое масло или керосин.







На заре мореплавания, когда маяков было очень мало и они были самыми примитивными, шло ко дну очень много кораблей. Бывало, что судам удавалось пересечь океаны и сильные штормы, но они гибли при входе в порты.







Самым известным маяком считается Александрийский маяк — одно из 7 чудес света. Он был еще в III веке до н.э. в египетском городе Александрия, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы.



Рисунок Александрийского маяка, 1909 год:







Общая высота величественного сооружения была 120—140 метров, а его свет было видно на расстоянии 60 км. Точнее, ночью кораблям помогало отражение языков пламени, а днём — столб дыма. В 14 веке маяк был полностью уничтожен землетрясением, просуществовав около 1 600 лет.







В некоторых странах маяки могли таить в себе опасность для мореплавателей: нередко пираты зажигали ложные огни, направляя корабли на скалы с целью грабежа.







Одним из самых важных этапов развития маяков стало изобретение в 1820 году линз Френеля, позволивших значительно увеличить силу света — до 80 000 свечей, при этом источником света был всего лишь горящий фитиль! Это приблизительно равно силе света фары современного автомобиля.



Линзы Френеля в Национальном морском музее в Париже:







В начале 20 века были изобретены горелки, в которых масло подавалось под давлением, и вскоре линзы Френеля могли производить уже до 1 000 000 свечей.











В 1920-х годах стали популярными знакомые всем электрические лампы накаливания. Они и сейчас являются главным средством освещения. В сочетании с лампочкой всего лишь в 250 ватт линза Френеля может производить несколько сотен тысяч свечей.











В настоящее время самый мощный в мире маяк, находящийся во Франции, пронзает ночное небо ослепительным лучом в 500 миллионов свечей.







Самым первым маяком на территории России принято считать маяк Дагерортский (Кыпу), построенный в 1531 году. Вообще, бум строительства маяков в России связан с развитием флота при Петре I.







Маяки делятся на крупные и малые, а те, в свою очередь, на





береговые — устанавливаемые на берегу;



морские — маяки, устанавливаемые на кораблях. Они используются вдали от берега и при входах в порт.



Крупные маяки представляют собой высокие башни.Первый современный морской маяк был спущен на воду в 1732 году в устье реки Темза около Лондона. Хотя в последние годы морские маяки уступили место автоматическим бакенам.На крупных морских (плавучих) маяках обычно постоянно присутствует экипаж. Также, они требуют больших расходов на постройку и эксплуатацию.Если брать самые известные памятники, то Статуя Свободы в Нью-Йорке с 1886 по 1902 год использовалась как маяк.В настоящее время эти романтичные сооружения — маяки — уходят в прошлое. Им на смену приходят приборы спутниковой навигации, радиомаяки и другие более дешевые и точные приспособления.Профессия «смотритель маяка» также ушла в прошлое, ведь все процессы в этих сооружениях давно автоматизированы.Многие из маяков стали просто памятниками, но по-прежнему привлекающие туристов и фотографов своей красотой.В некоторых странах маяки даже находятся под защитой государства и представляют собой уникальные памятники, несущие в себе многовековую историю мореплавания.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: