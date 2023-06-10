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Маяки — путеводные огни для кораблей

Путешествия по морям и океанам всегда были непредсказуемыми. Когда корабль сбивался с курса, а его команда уже и не надеялась увидеть землю, неожиданно вдали появлялись спасительные огни маяка.

Первыми маяками служили огромные костры, которые разводили на высоком берегу, а самым известным маяком в истории является Александрийский маяк — одно из чудес света.

Сегодня поговорим о маяках — путеводных огнях для кораблей.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Самыми первыми маяками были костры, разведенные на берегах. Ими греки и финикийцы обозначали опасные проходы.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Позже, в качестве источника света использовался каменный уголь, рапсовое масло или керосин.

Маяки — путеводные огни для кораблей

На заре мореплавания, когда маяков было очень мало и они были самыми примитивными, шло ко дну очень много кораблей. Бывало, что судам удавалось пересечь океаны и сильные штормы, но они гибли при входе в порты.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Самым известным маяком считается Александрийский маяк — одно из 7 чудес света. Он был еще в III веке до н.э. в египетском городе Александрия, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы.

Рисунок Александрийского маяка, 1909 год:

Александрийский маяк

Общая высота величественного сооружения была 120—140 метров, а его свет было видно на расстоянии 60 км. Точнее, ночью кораблям помогало отражение языков пламени, а днём — столб дыма. В 14 веке маяк был полностью уничтожен землетрясением, просуществовав около 1 600 лет.

Александрийский маяк

В некоторых странах маяки могли таить в себе опасность для мореплавателей: нередко пираты зажигали ложные огни, направляя корабли на скалы с целью грабежа.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Одним из самых важных этапов развития маяков стало изобретение в 1820 году линз Френеля, позволивших значительно увеличить силу света — до 80 000 свечей, при этом источником света был всего лишь горящий фитиль! Это приблизительно равно силе света фары современного автомобиля.

Линзы Френеля в Национальном морском музее в Париже:

Линзы Френеля

В начале 20 века были изобретены горелки, в которых масло подавалось под давлением, и вскоре линзы Френеля могли производить уже до 1 000 000 свечей.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

В 1920-х годах стали популярными знакомые всем электрические лампы накаливания. Они и сейчас являются главным средством освещения. В сочетании с лампочкой всего лишь в 250 ватт линза Френеля может производить несколько сотен тысяч свечей.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

В настоящее время самый мощный в мире маяк, находящийся во Франции, пронзает ночное небо ослепительным лучом в 500 миллионов свечей.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Самым первым маяком на территории России принято считать маяк Дагерортский (Кыпу), построенный в 1531 году. Вообще, бум строительства маяков в России связан с развитием флота при Петре I.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки делятся на крупные и малые, а те, в свою очередь, на


  • береговые — устанавливаемые на берегу;

  • морские — маяки, устанавливаемые на кораблях. Они используются вдали от берега и при входах в порт.


Маяки — путеводные огни для кораблей

Крупные маяки представляют собой высокие башни.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Первый современный морской маяк был спущен на воду в 1732 году в устье реки Темза около Лондона. Хотя в последние годы морские маяки уступили место автоматическим бакенам.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

На крупных морских (плавучих) маяках обычно постоянно присутствует экипаж. Также, они требуют больших расходов на постройку и эксплуатацию.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Если брать самые известные памятники, то Статуя Свободы в Нью-Йорке с 1886 по 1902 год использовалась как маяк.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

В настоящее время эти романтичные сооружения — маяки — уходят в прошлое. Им на смену приходят приборы спутниковой навигации, радиомаяки и другие более дешевые и точные приспособления.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Профессия «смотритель маяка» также ушла в прошлое, ведь все процессы в этих сооружениях давно автоматизированы.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Многие из маяков стали просто памятниками, но по-прежнему привлекающие туристов и фотографов своей красотой.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

В некоторых странах маяки даже находятся под защитой государства и представляют собой уникальные памятники, несущие в себе многовековую историю мореплавания.

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

Маяки — путеводные огни для кораблей

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Маяки — путеводные огни для кораблей

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Маяки — путеводные огни для кораблейПодписаться на мой Instagram
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