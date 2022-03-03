Практичная вещь из досок и обруча

Только взгляните, какую чудесную вещь можно сделать своими руками из досок и обруча! Получается оригинально, практично, уникально. Такая вещь в доме сразу притягивает к себе взгляды гостей!Три доски напилите длиной 72 см, скрепите на саморезы и небольшие дощечки. Сделайте две такие полочки. Зачистите и покрасьте морилкой + лак. Возьмите обруч, примерьте снизу и сверху, где будут располагаться полочки. Сделайте соответствующие отверстия дрелью и в обруче, и в дереве.Закрепите полки сначала на одном обруче, а затем, параллельно, — на втором.Чтобы конструкция не двигалась, трубу ПВХ отпилите нужного размера, покрасьте акриловой краской и, сделав отверстия насквозь, закрепите на саморезы снизу.Такую оригинальную полку можно хоть на улице, хоть в доме поставить! Она точно будет привлекать к себе внимание окружающих.Подробнее о том, как сделать необычную полку из досок и обручей, смотрите в видео ниже: