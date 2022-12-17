15 тревожных фактов о змеях, которые вы предпочли бы не знать

Почти все опасаются или не любят змей. Есть три типа людей: 1% змей обожает (берут на ручки, играют, заводят дома), 94% хотели бы держаться от них подальше. И есть 5%, которые боятся змей больше всего на свете. У каждого есть такой друг: кивни на любой шнурок – ой, змея! И все, он уже визжит и в ужасе удирает. Таким легче умереть, чем остаться в комнате со змеями. Но многое ли мы знаем о змеях? Большинство не знает почти ничего — давайте это исправим.



Вообще-то змеи постоянно убивают людей

Есть ли на Земле место совсем без змей?

Змея Весси, любимица штата Мейн

Не связывайтесь с черной Мамбой

Змеиное око лишено век?

Ливанские коммандос настолько суровы, что поедают живых змей

Волан-де-Морт не случайно так назвал Нагайну

Чем гремят гремучие змеи?

Сказочные бумсланги существуют

Титанобоа были самыми большими змеями на Земле

Змейка с монетку

Тайпаны — самые ядовитые

Сердце змеи подвижно внутри ее тела

Уникальное расположение внутренних органов — совсем не по-человечьи

Смертельно ядовитая или слегка токсичная — лучше не экспериментировать