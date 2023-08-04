Краткая иллюстрация для того, чтобы понять, насколько классификация оружия в целом дело непростое и неблагодарное. |Фото: rnis-pfo.ru.

Сабля и шашка: в чем отличие почти одинаковых клинков.

И у шашки изогнутый клинок заточенный с одной стороны. |Фото: eremasdons.ru.

Экзотическая катанат- на самом деле вполне заурядная сабля. |Фото: yandex.ru.

Теперь смотрим на меч. |Фото: housechief.ru.

А вот шпага. |Фото: mirtesen.ru.

А вот палаш, и хотя ручка как у сабли - это типичный меч. |Фото: ww2.ru.

Будем надеться суть, а также тяжесть классификации ясны. ¦Фото: popgun.ru.