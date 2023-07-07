Не только черное платье: 7 бестселлеров, которые подарила нам Коко Шанель

1. Твидовый костюм

Твидовый костюм от Модного дома Шанель до сих пор остается трендовой инвестицией в стиль. /Фото: ksassets.timeincuk.net

2. Брюки клеш

Шанель сделала брюки неотъемлемым атрибутом женского гардероба. /Фото: freeyourgender.de







3. Тельняшка

Коко первой увидела модный потенциал тельняшки. /Фото: img-fotki.yandex.ru

4. Модель 2.55: сумка на длинной цепочке

Шанель освободила руки женщин, добавив к сумочке длинную цепочку. /Фото: i1.wp.com

5. Маленькое черное платье

Маленькое черное платье – классика женского гардероба. /Фото: hips.hearstapps.com





Интересная информация от Novate.ru: Генри Форд как-то сказал, что автомобиль марки форд можно купить в любом цвете, если этот цвет черный. Американский журнал Vogue провел интересную параллель, назвав маленькое черное платье Шанель «фордом» среди платьев. Коко понравилось это сравнение



Генри Форд как-то сказал, что автомобиль марки форд можно купить в любом цвете, если этот цвет черный. Американский журнал Vogue провел интересную параллель, назвав маленькое черное платье Шанель «фордом» среди платьев. Коко понравилось это сравнение , и она развила эту мысль, сказав, что создает «форды», а не «роллс-ройсы», ведь ее платье могли позволить себе даже женщины с невысокими доходами.

6. Туфли с контрастным мысом

Двухцветные туфли стали знаковой моделью Шанель. /Фото: nlc.p3k.hu

7. Бижутерия

Шанель ввела в моду жемчужные бусы и задала тренд на ношение бижутерии. /Фото: hungertv.com

8. Духи Chanel № 5

Аромат Chanel № 5 стал легендой парфюма. /Фото: image.harrods.com