Не только черное платье: 7 бестселлеров, которые подарила нам Коко Шанель

Габриэль Бонер Шанель – гениальный дизайнер, сумевшая сломать многие догматичные установки и навсегда изменить мир моды. Коко буквально перевернула существовавшие устои, задав тренды на долгие годы вперед. Ее колоссальный вклад в мировую моду поистине невозможно переоценить. Шанель подарила женщинам свободу, дав возможность самим выбирать свой стиль и одеваться не только красиво, но и комфортно. Мы предлагаем вспомнить изобретения Шанель, ставшие золотыми бестселлерами моды.
1. Твидовый костюм
Твидовый костюм от Модного дома Шанель до сих пор остается трендовой инвестицией в стиль. /Фото: ksassets.timeincuk.net
Шанель черпала вдохновение из разных источников, и многие идеи позаимствовала из мужской моды. Так появился культовый костюм из твида. Идея была поистине революционной, ведь в то время считалось, что твид и джерси предназначены только для мужских костюмов. Но Коко сломала это предубеждение, примерив буклированную шерсть на женщин. Она создала элегантный костюм из узкой прямой юбки и жакета приталенного кроя без воротничка и лацканов. Комплект получил дорогую шелковую подкладку и отделку из цепочек.
Первая презентация легендарного костюма состоялась в 1923 году, когда Шанель показала его в своем парижском салоне на Рю Камбон (Rue Cambon). Твидовый комплект очень холодно встретили журналисты, и хотя женщинам дизайн понравился, особого внимания он не привлек. Переворот в отношении случился после показа в 1954 году. Видимо понадобилось время, чтобы женщины оценили удобство и элегантную простоту линий.
2. Брюки клеш
Шанель сделала брюки неотъемлемым атрибутом женского гардероба. /Фото: freeyourgender.de
Освободить женщин от корсета Шанель не успела, это стало заслугой Поля Пуаре. Однако она совершила другую революцию, научив женщин носить не только юбки и платья. Коко первая надела мужские брюки, а затем адаптировала их под женскую фигуру.
В 1917 году во время отдыха на Лазурном берегу (Французская Ривьера) дизайнер обратила внимание на моряков – ее заинтересовала их униформа. У них она подсмотрела идею клеша, которая побудила ее создать женскую модель брюк со свободными, расширяющимися книзу штанинами. Модель получила название yachting pants (парусные штаны) и Коко первая примерила их, будучи на курорте. С ее подачи брюки начали носить и другие женщины: вначале как одежду для прогулок на отдыхе, а затем и в повседневной жизни.
3. Тельняшка
Коко первой увидела модный потенциал тельняшки. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Униформа моряков вдохновила Шанель не только на брюки. В 1917 году она выпустила целую коллекцию, посвященную морской тематике. Коко очень понравилась тельняшка – ее привлекли стильные полоски и то, как отлично по ее фигуре сидела вещь. Шанель начала носить ее с брюками и пиджаками и выглядела в ней просто потрясающе – романтично и в то же время немного по-хулигански. Тельняшка быстро стала модным предметом одежды, а самый пик популярности пришелся на 30-е годы прошлого века. Сегодня можно сказать, что изумительное чутье на стиль снова не подвело Шанель – синяя полоска стала вневременной классикой. Тельняшка – неизменно актуальный тренд и один из элементов морского стиля.
4. Модель 2.55: сумка на длинной цепочке
Шанель освободила руки женщин, добавив к сумочке длинную цепочку. /Фото: i1.wp.com
Еще одну модную революцию Шанель совершила в мире сумок. В те времена дамские мелочи носили с собой в ридикюлях, которые нужно было держать в руках. Еще можно было прятать блокнотики, пудру и прочие нужные вещи в карманах. Но это было относительно удобно только в случае объемных складчатых юбок, а мода уже повернулась в сторону удобного кроя без викторианской пышности. Шанель надоело носить ридикюли в руках, и она решила повесить их через плечо. Для этого она снабдила сумочку длинной цепочкой с пронизанной сквозь нее лентой. Модель в виде черного стеганого прямоугольника увидела свет в феврале 1955 года и приобрела название по дате своего рождения – 2.55. За прошедшие десятилетия было представлено множество различных вариаций сумочки, но она по-прежнему остается культовым аксессуаром.
5. Маленькое черное платье
Маленькое черное платье – классика женского гардероба. /Фото: hips.hearstapps.com
Маленькое черное платье – самая известная вещь Шанель. Если о тельняшке могут помнить не все, то о том, что появлению этой вещи мы обязаны Коко, знает любая женщина. Версии его создания разнятся, и сегодня сложно точно сказать, что стало предпосылкой его сотворения. Точно известно лишь то, что Коко Шанель очень ценила комфорт и терпеть не могла обилие сложных деталей и помпезную пышность. Как бы то ни было, платье появилось в 1926 году и триумфально вошло в мир моды.
Вместе с маленьким платьем Шанель ввела в моду черный цвет. Это сегодня total black look – непреходящий тренд, а до начала XX века черный цвет считался траурным. И носить такую одежду в каких-либо других случаях считалось очень неприличным. Коко переломила это мнение и сделала черный тон цветом элегантности.
Интересная информация от Novate.ru: Генри Форд как-то сказал, что автомобиль марки форд можно купить в любом цвете, если этот цвет черный. Американский журнал Vogue провел интересную параллель, назвав маленькое черное платье Шанель «фордом» среди платьев. Коко понравилось это сравнение, и она развила эту мысль, сказав, что создает «форды», а не «роллс-ройсы», ведь ее платье могли позволить себе даже женщины с невысокими доходами.
6. Туфли с контрастным мысом
Двухцветные туфли стали знаковой моделью Шанель. /Фото: nlc.p3k.hu
Шанель любила удобство не только в одежде, она также предпочитала и комфортную обувь. Традиционно туфли были однотонные, но модельер ввела двухцветный тренд, представив бежево-черную пару в 1957 году. Туфли имели квадратный каблук высотой 5 сантиметров и создавались совместно с известным обувщиком Раймоном Массаро. Разработанная Шанель концепция дизайна решала две задачи: светлая часть визуально удлиняла ноги, а контрастный черный мыс зрительно уменьшал размер стопы. Сегодня дизайнеры активно обыгрывают идею двухцветности, предлагая различные версии прочтения, но модель Коко остается нестареющей классикой и в наше время.
7. Бижутерия
Шанель ввела в моду жемчужные бусы и задала тренд на ношение бижутерии. /Фото: hungertv.com
Мадемуазель Шанель следует сказать спасибо и за возможность украшать себя всевозможными фенечками. Она сломала стереотип, что правильно носить только настоящие ювелирные изделия. Конечно, бижутерия существовала и до нее, но у других дизайнеров она служила скорее реквизитом, а Коко возвела ее в ранг модного аксессуара. Коко считала, что украшения должны служить декоративным элементом, подчеркивая красоту женщины, а не оттягивать внимание на себя, демонстрируя богатство. Шанель начала создавать недорогие украшения как часть костюма. Из-за этого их так и стали называть – костюмная бижутерия. Кроме того, она легко носила вместе и бижутерию, и драгоценности, показав, что они прекрасно сочетаются друг с другом.
8. Духи Chanel № 5
Аромат Chanel № 5 стал легендой парфюма. /Фото: image.harrods.com
В завершение обзора наследия великой француженки невозможно не вспомнить о культовом аромате Chanel № 5. Духи были созданы в 1921 году, но до сих пор не утратили своего очарования, став визитной карточкой Коко Шанель. Их создал парфюмер Эрнест Бо по просьбе мадемуазель. Она хотела, чтобы аромат пах женщиной, был неординарным и абсолютно новым, не существующим в природе. Перед парфюмером стояла нелегкая задача, особенно учитывая нетерпимость кутюрье к слащавости, и страсть к простоте и свободе. Композиция получилась очень необычной: невероятно сложной, ведь она включала свыше 80 компонентов и в то же время простой – ни одна нота не доминирует в многогранном аромате. Эти духи стали настоящей легендой и их мечтает иметь каждая женщина.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии