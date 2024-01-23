9 самых полезных сладких лакомств

Совершенно каждый ребенок и взрослый человек любят полакомиться сладостями, но не каждый из них знает, что сладкие продукты тоже могут иметь полезные свойства для организма человека. И так, в данной статье рассмотрим, какими же свойствами обладают всеми любимые лакомства. А еще Вы можете узнать про 10 самых вкусных десертов в мире
Зефир
На 100 грамм продукта калорийность зефира составляет 280 калорий. В его состав входят такие химические микроэлементы, как Fe (феррум — железо) и F (фосфор), благодаря им мышцы человека могут восполнить дефицит белка. Таким образом, зефир можно и нужно употреблять людям, которые стремятся прибавить вес к мышечной массе.
Горький черный шоколад
На 100 грамм продукта калорийность черного, горького шоколада составляет 520 калорий. Такой шоколад можно употреблять даже девушкам, которые придерживаются диеты или правильного питания, так как в разумных количествах горький шоколад обладает свойством положительно воздействовать и укреплять стенки всех кровеносных сосудов (вены, артерии и капилляры). Кроме того, стоит заметить, что черный шоколад, благодаря тому, что в нем содержаться флавоноиды оказывает благотворное влияние на работу центральной нервной системы, успокаивая ее, тем самым, избавляя от негативных эмоций.
Натуральный мармелад
На 100 грамм продукта калорийность мармелада составляет около 200 калорий. В состав натурального мармелада входит особенный химический фермент – пектин. Пектин, в свою очередь, способствует выведению различных ядов, шлаков и токсинов из организма, а также пектин приводит в норму и стабилизирует уровень холестерина в крови.
Пчелиный мед
На 100 грамм продукта калорийность пчелиного меда составляет 320 калорий. Мед содержит большое количество витаминов и минеральных комплексов, что оказывает благотворное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта, а также нужно взять на заметку, что в чайной ложке данного продукта находится суточная норма употребления магния для человека, по этой причине одна чайная ложка в день принесет исключительно пользу для здоровья.
Коричневый сахар (тростниковый сахар)
На 100 грамм продукта калорийность тростникового сахара составляет 390 калорий. Не смотря на то, что количество калорий коричневого сахара совпадает с калорийностью обыкновенного белого сахара, тростниковый имеет более полезный и витаминный состав. В его состав входят железо, фосфор и калий, которые при небольшой химической обработке не уничтожаются и сохраняют свои свойства.
Пастила
На 100 грамм продукта калорийность пастилы составляет 210 калорий. Благодаря своему составу, пастила снимает раздражение слизистой оболочки желудка, а также способствует избавлению организма от избытка лишней жидкости.
Цукаты
На 100 грамм продукта калорийность цукатов составляет 215 калорий. Цукаты имеют свойство после химической обработки сохранять все свои полезные составляющие элементы (витамины и микроэлементы). Благодаря такому свойству, употребление цукатов отлично улучшает работу мозговой деятельности, способствует, лучшему запоминаю, а также улучшает механизм ЦНС (центральная нервная система).
Халва
На 100 грамм продукта калорийность халвы составляет 190 калорий. В состав халвы входят все витамины групп А и В, благодаря чему, халва помогает поддерживать состояние здоровой кожи, предотвращает ломкость и слоение ногтевых пластин, а также халва имеет свойство предотвращать выпадение волос.
Свежие фрукты, овощи и ягоды
На 100 грамм продукта калорийность зеленого яблока составляет всего 70 калорий. В свежих фруктах и овощах присутствует большое количество витаминов, которые в свою очередь способствуют улучшению механизма иммунной системы организма человека.
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