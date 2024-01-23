9 самых полезных сладких лакомств

Совершенно каждый ребенок и взрослый человек любят полакомиться сладостями, но не каждый из них знает, что сладкие продукты тоже могут иметь полезные свойства для организма человека. И так, в данной статье рассмотрим, какими же свойствами обладают всеми любимые лакомства. А еще Вы можете узнать про 10 самых вкусных десертов в мире



Зефир

Горький черный шоколад

Натуральный мармелад

Пчелиный мед

Коричневый сахар (тростниковый сахар)

Пастила

Цукаты

Халва

Свежие фрукты, овощи и ягоды