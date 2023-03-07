7 вредных советов при выращивании смородины

Чтобы смородина на вашем участке оставалась здоровой и приносила богатый урожай, избегайте этих 7 вредных советов.

Смородина, как красная, так и черная, неприхотлива к условиям выращивания, обладает повышенным иммунитетом к вредителям и болезням.

Но если игнорировать элементарный агротехнический уход за этими культурами или выполнять его неправильно, щедрый урожай вкусных полезных ягод останется только в мечтах.









1. Выбрать неправильный сорт

2. Купиться на вершки, а не корешки

3. Посадить куст в тени

4. Не подготовить почву перед посадкой

5. Бороться с болезнями «бабушкиными способами»

6. Не соблюдать режим полива

7. Переборщить с удобрениями

Многие садоводы-новички отдают предпочтение сортам смородины, выведенным в странах западной Европы, руководствуясь принципом «импортные – значит лучше». Но на самом деле это не так.Лучшие образцы смородины получены в отечественных селекционных питомниках. Именно они лучше всех справляются с «местными» климатическими контрастами, включая и специфику отдельных зон.Сила саженца определяется не длиной его побегов, а развитостью корневой системы – чем она мощней, тем лучше. Ветки после посадки коротко обрезают – они лишь косвенно влияют на жизнеспособность куста. Верный способ не увидеть летом гроздей на ветвях – выбрать или купить саженцы с длинными побегами и чахлыми корнями.Как бы тщательно вы ни ухаживали за смородиной, если куст посажен в затененном месте и загущен, добиться высокого плодоношения будет крайне сложно. Идеальные условия для этой культуры – простор и умеренное освещение солнцем. А при выращивании черной смородины нужно учитывать и оптимальный водный баланс почвы.Закладку будущей плантации необходимо подготавливать за 2 недели до посадкиНи в коем случае нельзя сажать смородину, предварительно не подготовив почву. При таком быстром подходе приживаемость культуры снижается в разы. Закладку будущей плантации необходимо подготавливать за 2 недели до посадки.Для этого необходимо выкопать ямы размером примерно 50×60 см: они должны в 2 раза превышать по объему корневую систему саженца. Ямы оставляют открытыми для того, чтобы выветрились вредные летучие вещества (в том случае, если почва удобрялась навозом). На дно каждой посадочной ямы засыпают подкормку (на 10 л навоза 200 г суперфосфата и 300 г древесной золы). Но можно использовать и другой рецепт, все зависит от сорта кустарника и состава почвы.Многие садоводы в начале марта в целях профилактики обдают кустарники крутым кипятком. Но пользы этот безграмотный метод не приносит никакой, только вред — растения получают сильнейший ожог.Правильное решение – обработка плантации фунгицидами и инсектицидами по технологическому календарю.Красная смородина нуждается в более умеренном поливе, чем чернаяМногие полагают, что смородину вовсе не нужно поливать. Другие считают, что чем больше поливов, тем больше будет ягод. Безусловно, все это крайности.За сезон красную смородину необходимо полить минимум 3 раза из расчета 1-2 ведра на куст: первый раз – в фазе роста ягод, второй – после сбора ягод, третий – в августе-сентябре перед подготовкой к зимовке.Черная смородина более влаголюбива. При соблюдении аналогичной кратности поливов для нее увеличивают норму до 4-5 ведер на 1 кв.м.Смородина очень чувствительна к хлору, в особенности красная. В критических пропорциях этот химический элемент оказывает губительное воздействие на вегетативную и корневую систему ягодных кустарников. Для садоводов, не знающих этой особенности и щедро удобряющих растения хлорсодержащими удобрениями, вид чахнущей смородины остается загадкой.Для подкормки ягодных культур лучше использовать натриевую и кальциевую селитру, мочевину. А от таких хлорсодержащих удобрений, как хлористый аммоний, лучше отказаться.Избегая этих опасных ошибок в уходе за смородиной, можно ежегодно получать богатый урожай витаминных ягод.