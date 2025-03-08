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С нами не соскучишься!

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Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Предлагаем вам посмотреть на последние фото известных людей, сделанные за некоторое время до их смерти.

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Джон Кеннеди

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Боб Марли, это последний известный снимок перед его смертью

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Авраам Линкольн

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Адольф Гитлер

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Альберт Эйнштейн

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Эми Уайнхаус

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Анна Франк

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Элвис Пресли

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Франклин Рузвельт

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Фредди Меркьюри

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Махатма Ганди

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

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Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Джон Леннон даёт автограф своему убийце Марку Дэвиду Чепмену, Сам Чепмен — человек на фото, стоящий сзади.



Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Маргарет Тетчер

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Мэрилин Монро

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Марк Твен

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Мартин Лютер Кинг Младший

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Последние секунды жизни принцессы Дианы на шокирующих фотографиях, сделанных 31 августа 1997 года папарацци непосредственно до и сразу после аварии.

Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Стив Джобс

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