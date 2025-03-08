Последние фотографии знаменитостей, которых уже нет с нами

Предлагаем вам посмотреть на последние фото известных людей, сделанные за некоторое время до их смерти.







Джон Кеннеди







Боб Марли, это последний известный снимок перед его смертью







Авраам Линкольн







Адольф Гитлер







Альберт Эйнштейн







Эми Уайнхаус







Анна Франк







Элвис Пресли







Франклин Рузвельт







Фредди Меркьюри







Махатма Ганди







Джим Моррисон







Джон Леннон даёт автограф своему убийце Марку Дэвиду Чепмену, Сам Чепмен — человек на фото, стоящий сзади.

Маргарет ТетчерМэрилин МонроМартин Лютер Кинг МладшийПоследние секунды жизни принцессы Дианы на шокирующих фотографиях, сделанных 31 августа 1997 года папарацци непосредственно до и сразу после аварии.Стив ДжобсЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)