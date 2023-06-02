Что можно приготовить за 15 минут: 5 классных блюд на скорую руку

Когда времени в обрез, а завтракать бутербродами и кашами быстрого приготовления больше невмоготу, на помощь приходят рецепты на скорую руку и за 10-15 минут вы запросто сможете приготовить полноценное блюдо как для себя, так и для всей семьи. В прочем, готовить и подавать эти блюда можно как на обед, так и на ужин, и даже в качестве перекуса.
1. Омлет с добавлением крабовых палочек
Омлет с крабовыми палочками. \ Фото: google.com.ua.
Омлет по праву может считаться тем самым блюдом, которое можно приготовить менее, чем за двадцать минут. А если в него добавить крабовые палочки и свежую зелень, то оно и вовсе зазвучит по-новому, радуя ярким насыщенным вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Палочки крабовые - 4-6 шт;
• Молоко - 6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Масло растительное - 2-4 ч.л;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки.
Омлет с добавлением крабовых палочек. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Крабовые палочки нарезать мелким кубиком или соломкой;
• Обжарить на растительном масле одну-две минуты;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• В миске смешать яйца с молоком;
• Добавить соль и перец;
• Перемешать и взбить;
• Получившейся смесью залить крабовые палочки;
• Накрыть крышкой;
• Готовить на медленном огне минут десять;
• Затем добавить петрушку;
• Вновь накрыть крышкой;
• Готовить 1-2 минуты;
• Выключить огонь;
• Сверху накрыть полотенцем и дать постоять одну-две минуты;
• Подавать к столу.
2. Бананы в кляре
Бананы в кляре. \ Фото: retete-usoare.info.
Совсем необязательно использовать бананы в качестве добавок в десерты, каши или кисломолочные продукты. Ведь из них можно приготовить отличную закуску в кляре как сладкую, так и пряную, и подать на завтрак с любимым соусом, сметаной или сладкой горчицей.
Ингредиенты:
• Бананы средней спелости - 4 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Молоко - 0,5 стакана;
• Мука - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Жареные бананы в кляре. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Бананы нарезать кружками средней толщины;
• В миске смешать молоко с яйцами, солью, перцем и сушёными травами;
• Взбить;
• В другой миске смешать разрыхлитель с мукой до однородной консистенции;
• Масло разогреть в скороде (количество масла должно быть таким, чтобы перекрыть бананы);
• Бананы, нарезанные кружками, обмакнуть в яичную смесь, затем в муку;
• Обжарить со всех сторон до румяной корочки.
3. Тортильи с сырно-овощной начинкой
Тортильи с сыром и овощами. \ Фото: arrivalguides.com.
Устали от бутербродов и тостов? Тогда тортильи с начинкой из овощей и сыров – то, что станет отличной альтернативой наскучившей еде.
Ингредиенты:
• Тортильи - 3 шт;
• Фета - 70 г;
• Моцарелла - 150 г;
• Лук фиолетовый маленький - 1 шт;
• Шпинат - 1 небольшой пучок;
• Помидоры среднего размера - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Масло подсолнечное - 1 ч.л.
Кесадилья с сырно-овощной начинкой. \ Фото: swiezyzna.pl.
Способ приготовления:
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать воде стечь;
• Затем мелко нарезать;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Сыр фета накрошить или нарезать мелким кубиком;
• Моцареллу натереть на самой крупной тёрке;
• Помидоры нарезать соломкой;
• Все ингредиенты переложить в миску;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать тортильи;
• Обжарить на подсолнечном масле до лёгкой румяной корочки с двух сторон;
• Подавать как тёплыми, так и холодными.
4. Крабовые палочки, обжаренные в сыре
Крабовые палочки в кляре. \ Фото: oetker.com.my.
Крабовые палочки отлично сочетаются с любыми продуктами, из них получаются сытные салаты и оригинальные блюда, а если их запечь в сырном кляре, то перед вкуснейшей горячей закуской невозможно будет устоять.
Ингредиенты:
• Крабовые палочки - 12-16 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Молоко - 4 ч.л;
• Соус соевый - 2 ч.л;
• Мука - 6,5 ч.л;
• Масло подсолнечное - 10-14 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Крабовые палочки в кляре из сыра. \ Фото: salomon-foodworld.com.
Способ приготовления:
• Соевый соус смешать с яйцами и молоком;
• Добавить соль и перец;
• Перемешать до однородной консистенции;
• Затем добавить муку и натёртый на мелкую тёрку сыр;
• Вновь хорошенько перемешать, чтобы не было комков;
• В получившейся смеси обвалять крабовые палочки;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Переложить на бумажные полотенца;
• После подавать к столу с соусом, кетчупом, сметаной или горчицей.
5. Макароны с кукурузными палочками
Макароны с кукурузными палочками. \ Фото: buhitter.com.
А вы когда-нибудь пробовали макароны под соусом из кукурузных палочек? Нет? Тогда пришло время приготовить одно из самых популярных американских блюд, потратив на всё про всё не более пятнадцати минут!
Ингредиенты:
• Макароны из твёрдых сортов - 250 г;
• Вода - 1 л;
• Кукурузные палочки со вкусом сыра - 1 упаковка (90-100 г);
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Макароны с сырным соусом по-американски. \ Фото: crynfiction.com.
Способ приготовления:
• Воду довести до кипения;
• Затем всыпать кукурузные палочки;
• Проварить их 2-3 минуты, время от времени помешивая;
• Приправить солью и перцем;
• После добавить макароны;
• Готовить примерно 10-12 минут или до загустения жидкости;
• Выключить огонь;
• Накрыть крышкой и дать постоять одну-две минуты;
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей мелко рубленной петрушкой.
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