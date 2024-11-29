Какие тайны открыл ученым первый женский трон и «зал плетённых змей», которым около 1500 лет

В июле археологи, которые долгое время работали на территории Моче в Паньямарке, что находится в долине Непенья на северном побережье Перу, сделали удивительную находку. Они обнаружили величественный тронный зал со множеством колонн, стены которого украшали фантастические изображения. Венчал помещение царский трон.
Таинственное архитектурное сооружение
Раскопки в Паньямарке начались ещё 6 лет назад. Позже было сделано беспрецедентное открытие — величественный тронный зал, стены которого украшали искусно сделанные росписи.
Паньямарка. / Фото: apostrophe.ua
Паньямарка — это самый южный и самый важный центр древней культуры Моче. Этот народ между 3 и 9 веками обитал в прибрежных долинах северного Перу. Это общество славилось своими величественными гробницами, неимоверно впечатляющей архитектурой, шедеврами изобразительного искусства, а также таинственными религиозными артефактами. Особенно среди их построек выделяется внушительная пирамида, напоминающая шумерский зиккурат. Стены всех строений украшают искусные росписи, которые изображают священные церемонии и сцены военных сражений, а также эпические битвы различных сверхъестественных существ.
Вид на зал из-за трона королевы. / Фото: labrujulaverde.com
Самое потрясающее — это тронный зал. Никогда прежде ни в Паньямарке, ни где-либо ещё в древнем Перу археологи не встречали помещение с царским троном, принадлежавшим женщине.
Команда археологов за расписным троном в тронном зале Моче. / Фото: labrujulaverde.com
Тронный зал, достойный великой царицы
Директор раскопок назвала тронный зал фантастическим. Монументальные колонны делают его невообразимо величественным, а расписные стены сообщают о том, что зал принадлежал некогда могущественной царице. Некоторые картины изображают её сидящей на троне, другие, принимающей участие в важной религиозной церемонии, третьи в неких фантастических сценах, которые намекают на её божественность.
Трон был богато расписан. Эрозия его основы показывает, что он использовался в течение значительных периодов времени в 600-х годах нашей эры. / Фото: labrujulaverde.com
Также на стенах зала присутствуют изображения воинов, с чертами различных животных и сцены их сражений с другими мифическим существами. На одной из фресок изображена сцена того, как мастерицы прядут и ткут, а потом процессия, состоящая из жрецов-мужчин, преподносит ткани в дар царице.
Учёные пока ведут оживлённые дискуссии на тему того, кем в действительности является женщина, изображённая на стенах тронного зала: мифическим персонажем, богиней, жрицей или царицей. Исследователи обнаружили в основе трона украшения из зелёных камней, а на спинке изображение женской причёски, состоящей из сплетённых в виде короны кос. Всё это свидетельствует о том, что на троне восседала реальная личность, а также указывает на то, что женщина на самом деле была царицей. Украшения датируются 7 веком.
Зал плетёных змей
Археологи изучают расписную архитектуру Зала плетёных змей. / Фото: labrujulaverde.com
На площади Паньямарки было найдено ещё одно любопытное сооружение, которое удивило исследователей. Они назвали его «Зал плетёных змей». Обусловлено это было тем, что колонны этого здания были украшены резными изображениями существ, которые были полулюдьми-полузмеями. Это поразило учёных тем, что они ничего подобного в культуре Моче ранее не встречали.
Исследователи выяснили интересный факт: Зал плетёных змей неоднократно подвергался реконструкции. Также у него очень любопытное расположение — прямо над площадью, на самом видном месте, подобно театральной ложе. Отсюда открывался вид на всё пространство внизу, предоставляя знати возможность наблюдать за происходящим там.
Колонны, украшенные фантастическими рисунками. / Фото: apostrophe.ua
Как исследователи охраняют наследие культуры Моче
Несмотря на то, что ведутся активные археологические раскопки, учёные предпринимают все возможные усилия по сохранению этого наследия. Фрески подвержены разрушению, поэтому пока место закрыто для туристов. Археологи планируют защитить культурное наследие, накрыв его крышей и возведя ветрозащитные сооружения. Также они неустанно трудятся над созданием цифровых изображений всего, что они обнаружили.
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