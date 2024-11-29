Какие тайны открыл ученым первый женский трон и «зал плетённых змей», которым около 1500 лет

Таинственное архитектурное сооружение

Паньямарка. / Фото: apostrophe.ua

Вид на зал из-за трона королевы. / Фото: labrujulaverde.com

Команда археологов за расписным троном в тронном зале Моче. / Фото: labrujulaverde.com

Тронный зал, достойный великой царицы

Трон был богато расписан. Эрозия его основы показывает, что он использовался в течение значительных периодов времени в 600-х годах нашей эры. / Фото: labrujulaverde.com

Зал плетёных змей

Археологи изучают расписную архитектуру Зала плетёных змей. / Фото: labrujulaverde.com

Колонны, украшенные фантастическими рисунками. / Фото: apostrophe.ua

Как исследователи охраняют наследие культуры Моче