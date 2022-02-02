Правда и вымысел о «Клубе 27»: Действительно ли многие рок-музыканты уходят из жизни в 27 лет?

Тот самый *Клуб 27* | Фото: celebuzz.com
30 лет назад, 17 февраля 1988 г. ушел из жизни ярчайший представитель русского рока, музыкант и поэт Александр Башлачев. Обстоятельства его гибели были настолько странными, что до сих пор вызывают множество споров о причинах его преждевременного ухода. Говорят, его тоже настигло «проклятие клуба 27» – многие рок-звезды не могли перейти этот возрастной рубеж. Действительно ли 27 лет – критический период для тех, кто посвятил свою жизнь рок-музыке?
Музыкант Александр Башлачев | Фото: amic.ru
Музыкант Александр Башлачев | Фото: amic.ru
В тот день Александр Башлачев находился в своей квартире на проспекте Кузнецова в Ленинграде не один – с ним были друзья. Накануне вечером там состоялась бурная вечеринка с большим количеством вина. Однако Башлачев не пил – утром он собирался с друзьями оправиться в баню. Ночью звонил своей гражданской жене Насте Рахлиной, которая тогда находилась в Москве, узнавал о самочувствии – она была беременна. А утром он выпал из окна на девятом этаже и разбился насмерть. Никто не мог поверить в то, что он сделал это добровольно. Ходили слухи о том, что Башлачев страдал шизофренией либо алкогольной или же наркотической зависимостью. Н. Рахлина утверждает: «Все это неправда. Сашка действительно несколько раз курил анашу, но никогда не покупал ее сам. А пьянел от одного стакана вина… Сашкино решение уйти из жизни не было внезапным. Мы не встраивались в быт. У нас не получалось… иметь квартиру и магазин под боком. Не получалось заработать деньги. Он больше не мог жить на улице. Это был замкнутый круг, пробить который мы не сумели…».
Роберт Джонсон – первый участник *Клуба 27* | Фото: topnews.ru
Александр Башлачев действительно был одним из многих известных рок-музыкантов, которые ушли из жизни в 27 лет при загадочных обстоятельствах. История «Клуба 27» началась в 1938 г., когда скончался 27-летний музыкант Роберт Джонсон – его отравил ревнивый муж его любовницы. Спустя время многие стали обращать внимание на закономерность: рок-музыканты часто уходят из жизни именно в этом возрасте. На данный момент в этом списке, условно названном «Клубом 27», значится 48 музыкантов. Шестеро из них были всемирно известны. Так, основатель «The Rolling Stones» Брайан Джонс в июле 1969 г., через месяц после разрыва с группой утонул в собственном бассейне. Музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Врачи констатировали «смерть по неосторожности».
Брайан Джонс | Фото: topnews.ru и cosmo.ru
В сентябре 1970 г. не стало Джими Хендрикса, который захлебнулся рвотными массами после передозировки снотворного, которое смешалось с принятым ранее амфетамином. Позже появилась версия о том, что он был убит «по заказу» своего менеджера, с которым собирался расторгнуть контракт, но подтверждений это не нашло.
Джими Хендрикс | Фото: cosmo.ru и topnews.ru
Меньше чем через месяц вслед за Хендриксом скончалась королева рок-н-ролла Дженис Джоплин. Причиной ее смерти стала передозировка наркотиков. Однако ни в номере отеля, ни в личных вещах запрещенных препаратов найдено не было, что заставило многих говорить о преднамеренном убийстве или же суициде. Однако эти версии не подтвердились.
Дженис Джоплин | Фото: topnews.ru и cosmo.ru
Летом следующего года ушел из жизни лидер группы «The Doors» Джим Моррисон. По официальной версии, он умер от сердечного приступа, но среди предположений называли передозировку героином, самоубийство и даже инсценировку убийства ФБР в ходе борьбы с движением хиппи.
Джим Моррисон | Фото: topnews.ru и cosmo.ru
В апреле 1994 г. лидер группы «Нирвана» Курт Кобейн покончил с собой под действием героина. Долгое время он страдал наркотической зависимостью и маниакально-депрессивным расстройством психики, что и привело к трагическому финалу – музыкант выстрелил себе в рот из ружья. Версия о заказном убийстве не нашла подтверждения.
Курт Кобейн | Фото: kinodir.ru
Музыкант, ушедший из жизни в 27 лет | Фото: kinodir.ru
Новая волна интереса к «Клубу 27» поднялась после смерти Эми Уайнхаус в 2011 г. Певица не дожила 2-х месяцев до своего 28-летия. Она длительное время страдала от тяжелой алкогольной и наркотической зависимости, неоднократные курсы реабилитации не давали эффекта. Одна из ведущих британских исполнительниц 2000-х гг., обладательница 5 премий «Грэмми» была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольным отравлением.
Эми Уайнхаус | Фото: topnews.ru
Помимо этих 6 известных во всем мире рок-звезд, было еще 42 не таких популярных музыканта, которые тоже погибли в 27-летнем возрасте. Это стало причиной возникновения слухов о проклятии, якобы преследующем рок-музыкантов. Они усилились, когда в течение всего 2-х лет погибли знаменитые на весь мир музыканты: Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и Джим Моррисон. В начале 2000-х гг. появилась женщина, утверждавшая, что она состояла в тайном «Клубе 27», представители которого якобы занимались сатанизмом и заключили договор с дьяволом, чтобы получить славу, богатство и талант. Конечно, ее слова никто не воспринял всерьез, однако о проклятии говорить продолжали.
Курт Кобейн | Фото: hsl.guru
Этой закономерностью интересовались многие исследователи. Чарльз Р. Кросс писал: «Число музыкантов, погибших в возрасте 27 лет, примечательно с любой точки зрения. Люди постоянно умирают, причем в любом возрасте. Но статистика отмечает всплеск смертей музыкантов именно в возрасте 27 лет».
Тот самый *Клуб 27* | Фото: interfax.by
Психологи уверены: никакого проклятия не существует. Большинство погибших музыкантов злоупотребляли наркотиками и алкоголем. Кроме того, люди творческих профессий отличаются подвижной психикой и склонны к депрессиям. Социологи изучили биографии 1046 музыкантов, которые занимали вершины британского хит-парада в период с 1956 по 2007 гг., и выяснили: в 27 лет смерть наступает не чаще, чем в любом другом возрасте. Но рок-музыканты действительно часто не доживают до 40-летнего возраста в силу вредных привычек.
Тот самый *Клуб 27* | Фото: headstuff.org
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