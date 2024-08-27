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Самобытная народность динка: древние африканские скотоводы


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана


На нашей планете немало мест, где уклад жизни не менялся тысячелетиями. Динка – удивительная нилотская народность, проживающая в Судане. Эти люди не носят одежду и обмазывают тело навозом, чтобы отпугивать комаров, мужчины красят волосы козьей мочой, а женщины прибегают к шрамированию, чтобы выглядеть привлекательными.



Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана

 


Динка любят яркие аксессуары

Динка любят яркие аксессуары

 


Мужчины динка не носят одежду

Мужчины динка не носят одежду

 


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана

 


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана


Численность динка в конце 20 века достигала 3 млн человек. Они проживают с 10 века на обоих берегах Нила, и за это время их образ жизни остался почти неизменным. В сезон дождей динка уходят в саванны, где занимаются земледелием, выращивают зерновые культуры. Когда наступает сухой сезон, выпасают скот в низовьях реки.


Мальчики с детства учатся ухаживать за домашними животными

Мальчики с детства учатся ухаживать за домашними животными

 


Женщина с ребенком

Женщина с ребенком

 


Динка с детства ходят без одежды

Динка с детства ходят без одежды

 


Женщина народности динка

Женщина народности динка


Скотоводство – основное занятие динка. Животные обожествляются, с детства мальчиков приучают к бережному отношению со скотом. Вначале ребята ухаживают за козами и овцами, подрастая, учатся выпасать волов. Нередко динка называют себя по имени своего быка, возносят хвалу своему животному песнями и танцами. Примечательно, что мужчины даже ночуют со скотом, для женщин и детей строятся глиняные дома с соломенной крышей.


лысые женщины считаются привлекательными

лысые женщины считаются привлекательными

 


Женщины традиционно носят корсеты, расшитые бисером

Женщины традиционно носят корсеты, расшитые бисером

 


Женщина народности динка

Женщина народности динка


Внешний вид динка очень специфический. Мужчины ходят зачастую без одежды, богато украшают тело бусами и браслетами. Женщины «одеваются» только после вступления в брак, как правило, наряд ограничивается юбкой из козьей кожи и корсетом с украшениями из бисера. Самыми привлекательными считаются лысые барышни: для этого сбриваются брови и волосы, пучок волос остается лишь на макушке. Для динка характерно отсутствие нескольких зубов, их специально удаляют, считается, что так человек выглядит более эстетично.


Динка издавна занимаются скотоводством

Динка издавна занимаются скотоводством

 


Мальчик-пастух и стадо волов

Мальчик-пастух и стадо волов

 


Повседневная жизнь народности динка

Повседневная жизнь народности динка

 


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана

 


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана

 


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана

 


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана

 


Динка - древний народ Судана

Динка - древний народ Судана



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