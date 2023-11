Водоёмы, вдохновившие создание величайших произведений искусства

Вода была музой многих знаменитых художников, писателей, поэтов и музыкантов во все времена. Перед вами подборка пейзажей, которые вдохновили великих деятелей искусства на создание своих произведений.







Остров Скай в Шотландии – место действия романа «На маяк» писательницы Вирджинии Вулф.







Отрывок из стихотворения «Мэгги и Милли и Молли и Мэй» американского поэта Эдварда Каммингса:



«Что бы мы ни теряли (тебя ли, меня)

Мы с морем всегда отыщем себя».







В бретонском фольклоре есть упоминание, что под водой у побережья Дуарнене лежит затерянный город. По словам местных жителей, когда ветры дуют в правильном направлении, можно услышать звон колокола затопленного собора. Эта легенда вдохновила композитора Клода Дебюсси на создание прелюдии La Cathédrale Engloutie.







Сарай для лодок, принадлежавший валлийскому поэту Дилану Томасу, в Лохарне, Уэльс. Отрывок из его стихотворения «Стихи в октябре»:



«Мой день рожденья начался с того, что водяные птицы

И окрылённые деревья

Над фермами и над головами

Белых пасущихся лошадей

Пронесли моё имя на крыльях,

И я проснулся, и встал в дождливую осень, и вышел

Чтобы сквозь ливни всех моих дней

Идти».







Немногие водоёмы могут похвастаться таким же количеством вдохновлённых ими романтических произведений, как Фингалова пещера на острове Стаффа. Композитор Феликс Мендельсон написал увертюру «Фингалова пещера». Жюль Верн упомянул пещеру в своём научно-фантастическом романе «Путешествие к центру Земли». Поэты Уильям Вордсворт, Джон Китс и Альфред Теннисон воспевали её в своих стихотворениях, а художник Уильям Тёрнер написал морской пейзаж «Стаффа, Пещера Фингалова».







Мыс Малл-оф-Кинтайр, вдохновивший Пола Маккартни и группу Wings на написание одноимённой песни Mull of Kintyre, которая и по сей день остаётся одной из самых продаваемых звукозаписей в Великобритании.







Вид Женевского озера, в 1972 году вдохновивший группу Deep Purple на написание хита «Smoke on the Water»:



«We all came out to Montreux

On the Lake Geneva shoreline»

«Мы прибыли в Монтре,

На берег Женевского озера»







Произведение «Девушка из Корсики» («Girl from Corsica») композитор Тревор Дункан написал после посещения острова Корсика в 1959 году.







Финская писательница Туве Янссон, получившая мировую известность благодаря книгам о муми-троллях, также написала 10 романов для взрослых, самым известных из которых считается «Летняя книга». Роман повествует о семье, приехавшей на крошечный финский остров, который вы видите на этом снимке.







Строки о сияющих водных просторах из автобиографической поэмы «Прелюдия» Уильяма Вордсворта:



«Уйти не мог и, взглядом обводя

Сияющий простор, словно сбирал

С дрожащих лепестков в сем поле света

Блаженство новое, как юный шмель».



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)