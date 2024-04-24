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Как подготовить почву к посадочному сезону

При подготовке к дачному сезону необходимо уделить особое внимание обработке почвы. Важно обогатить почву и насытить ее большим количеством питательных веществ, которые будут стимулировать активный рост и развитие растений.

Помимо этого, в почву следует внести вещества, которые будут отпугивать насекомых и защитят землю от вредоносных бактерий и грибка.
Добиться желаемого результата очень просто. В этом помогут всего два бюджетных средства.

Горчичный жмых



Самый простой и бюджетный способ обогащения почвы после зимы — использование горчичного жмыха. Горчичный жмых вводится в грунт при перекопке почвы.



Горчичный жмых это:

высокоэффективное удобрение, которое содержит остатки эфирных масел, белок, жирные кислоты, гликозиды и клетчатку;

мульча, которая улучшает структуру почвы;

инсектицид — прекрасно очищает почву от вредных насекомых и их личинок, эффективен  для борьбы с проволочником, медведкой, личинками луковой и морковной мухи,  колорадским жуком, долгоносиком, нематодой, слизнями;

профилактика болезней, в частности корневой гнили.

Сапропель



Еще одно эффективное средство, которое обогатит почву и позволит уменьшить количество удобрений в будущем — сапропель. Уникальность этого удобрения состоит в том, что его необходимо использовать всего 1 раз в 4-5 лет.



Сапропель — это донные отложения пресноводных водоемов. Сапропель содержит 40% гуминовых кислот, которые необходимы всем растениям, а также витамины группы В (В1, ВЗ, В6, В12), Е, С, D, Р, каротиниоиды, различные ферменты, аминокислоты, пребиотики, стимуляторы и гормоны роста.

Для приготовления концентрированного настоя понадобится:

1 часть сапропеля;

5 частей воды.



Для полива почвы в апреле понадобится всего 500 мл настоя на 10 литров воды.


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