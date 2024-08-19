10 архитектурных шедевров древности, которые существуют до сих пор

Архитектурные шедевры древности, которые существуют до сих пор
Современные архитекторы поражают своими невероятными проектами – небоскрёбами, невероятной длины мостами, зданиями для стекла. Но стоит отдать должное и древним архитекторам, которые были весьма искусны в строительстве и создавали здания, которые восхищают людей даже в технологичном XXI веке.
1. Церковь Святой Рипсимэ
Церковь Святой Рипсимэ.
618 г.н.э.
Первой страной, принявшей христианство в качестве официальной государственной религии, была Армения. Неудивительно, что именно в Армении сохранились некоторые из наиболее старых и почитаемых святынь, одной из которых является церковь Святой Рипсимэ, построенная в седьмом веке в честь раннехристианской святой. Примерно в 300 г. н.э. Рипсимэ жила в римском монастыре как отшельница, вместе с 35 другими женщинами. Однако, она была вынуждена бежать в Армению, поскольку ее захотел взять в жены римский император Диоклетиан. Но и там ее красота привлекла внимание языческого армянского царя Трдата III, который захотел овладеть ей.
Когда Рипсимэ отказалась, царь пришел в в такую ярость, что велел забить Рипсимэ и всех ее подруг-христианок камнями до смерти. После этого Трдат стал безумен, а когда Григорий Просветитель исцелил его, то царь крестился, провозгласил христианство официальной религией страны и построил первую часовню в честь Рипсимэ.
2. Джокханг
Буддийский храм Джоканг.
639 г.н.э.
Буддийский храм Джоканг, расположенный в столице Лхасе, считается самым священным храмом в Тибете. Хотя точная дата его строительства не известна, обычно принято считать, что храм создали примерно в 639 году. Согласно тибетской легенде царь Тибета Сонгцен Гампо женился на двух разных женщинах: непальской принцессе Бхрикути и китайской принцессе Веньчэн.
Его китайская невеста привезла с собой статую Будды, которая привела Гампо в такой восторг, что он решил построить для нее храм. Обуреваемая ревностью, принцесса Бхрикути также потребовала для себя храм, после чего был построен Джоканг. Другая легенда о храме гласит, что он был построен на дне высохшего озера, над спящей демоницей, чье сердце был заключено в клетку при строительстве Джокханга.
3. Арка Тита
Арка Тита.
82 г. н.э.
Как и многие из величайших творений ранней архитектуры, арка Тита была построена в честь человека, в данном случае — в честь римского императора Тита. Хотя его правление было кратким (оно длилось всего два года), Тит считался хорошим правителем, а также известным военачальником. Именно он захватил Иерусалим и разрушил Второй Храм.
Триумфальная арка Тита была построена как раз в честь этого подвига. Ее южный барельеф изображает триумфальное шествие Тита с трофеями, захваченными в Иерусалиме, а северный барельеф — императора, управляющего квадригой. Построена арка была младшим братом Тита Домицианом после того, как он стал преемником своего брата в 81 г. н.э..
4. Соккурам
Соккурам.
774 г. н.э.
Соккурам — скальный храм, построенный на склонах горы Тхохамсан в Корее. Знаменит он тем, что в нем находится довольно большая статуя Будды. Построен он был в восьмом веке премьером-министром государства Силла Ким Дэ-Сонгом, который хотел таким образом почтить своих родителей. К сожалению, Ким умер до того, как было завершено строительство храма, который сегодня считается одним из самых прекрасных примеров восточноазиатского буддийского искусства.
5. Дхамек
Дхамек.
249 г. до н.э.
На протяжении многих веков среди правителей древней Индии большой честью считалось, если после смерти их останки хоронили в большой круглой структуре, известной как "ступа". Одной из старейших ступ во всей стране является Дхамек, расположенный в непосредственной близости от города Сарнатхе. Считается, что именно здесь Будда произнес свою первую проповедь после просветления. Дхамек был построен под руководством одного из величайших правителей Индии - императора Ашока, который был ответственен за распространение буддизма на всем континенте.
6. Королевский мавзолей Мавритании
Королевский мавзолей Мавритании.
3 век до н.э.
Расположенный недалеко от города Алжир, Королевский мавзолей был построен для двух последних правителей древнего царства Мавритания - Юбы II и Клеопатры Селены II (их сын Птолемей был последним правителем). Мавзолей не случайно имеет поразительное сходство с тем, который был построен римским императором Августом. Так Юба II хотел выразить свою верность Риму.
Известен мавзолей под различными названиями, в том числе как "Могила христианки" благодаря крестообразной форме ложной двери. К сожалению, этому строению был нанесен существенный вред на протяжении веков: вандалы и воры уничтожили или украли большую часть декоративных украшений, а также различные правители пытались уничтожить мавзолей.
7. Мост Святого Ангела
Мост Святого Ангела.
1347 г. до н.э.
Пешеходный мост через реку Тибр в Риме был построен во времена правления римского императора Адриана, более известного стеной, который он построил, чтобы отметить северные границы Британии (а заодно и отгородиться от кельтов). Мост, который используется до сих пор, первоначально был известен как "Мост Адриана", а название изменили в средние века, после того, как Архангел Михаил якобы явился Папе Григорию Великому в 590 году нашей эры. Изначально мост был построен, чтобы соединить Марсово поле (площадь в древнем Риме) с мавзолеем Адриана, который теперь известен как замок Святого Ангела.
8. Сокровищница Атрея
Сокровищница Атрея.
1250 г. до н.э.
Иногда эту гробницу, построенную в греческих Микенах, также называют Гробницей Агамемнона. Сокровищница Атрея считается одним из самых больших достижений микенской архитектуры и прекрасно сохранилась до сих пор. Ее создатель неизвестен, равно как и предназначение, но предполагается, что в этом сооружении хранились останки правителя, который построил микенскую крепость. Уникальность гробницы заключается в том, что в ней есть побочная камера, соединенная с основной сводчатой камерой.
9. Гринстедская церковь
Гринстедская церковь.
11 век
Гринстедская церковь считается самой старой деревянной церковью, которая стоит до сих пор, а также может быть самой старой деревянной структурой во всей Европе. Наиболее характерная особенность церкви — белая башенка - была добавлена где-то в 1600-е годы (с момента постройки церкви в 11 веке она неоднократно достраивалась и реконструировалась).
10. Храм Брахадисвара
Храм Брахадисвара.
1010 г.н.э.
Один из самых больших храмов в Индии, Брахадисвара посвящен индуистскому богу Шиве. Что примечательно, он полностью изготовлен из гранита (на постройку пошло около 130 000 тонн). Брахадисвара является невероятным подвигом древних строителей — к примеру, только корона-"луковичка", которая находится на вершине 61-метровой башни, была вырезана из цельного камня и весит более 80 тонн.
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