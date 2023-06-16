Почему наши люди ищут на прилавках крупные яйца, а в Европе хозяева «охотятся» за мелкими

Если сравнить, что приобретают для готовки еды европейцы и наши граждане, то можно найти несколько занятных отличий. С одной стороны, набор продуктов по своему перечню ничем не отличается. С другой стороны, есть некоторые «моменты» и «тонкости», например, в вопросе выбора куриных яиц. Так, большинство наших соотечественников предпочитает брать крупные яйца, в то время как многие европейцы напротив, выбивают те, что поменьше. В чем же подвох?
Куры несут разные яйца. /Фото: stroy-podskazka.ru.
Маркировка, которую наносят производители на яйца и их упаковки, может многое рассказать о самом продукте простому потребителю. На самом деле категорий и подкатегорий куриных яиц очень много. Отличаются они не только массой и прочими внешними параметрами, но и вкусовыми качествами, набором полезных веществ и что не менее важно – максимальным сроком хранения. Так, например, столовые яйца могут спокойно лежать в холодильнике 25 суток, в то время как диетические яйца необходимо применить в течении всего 7 суток. Все это оказывает прямое влияние на стоимость продукта.
Все яйца делятся на сорта. /Фото: ya.ru.
Безусловно, самой популярной и широко распространенной на прилавках магазинов категорий яиц является столовая. Она в свою очередь дробится на пять подкатегорий, а именно: «СВ», «СО», «С1», «С2» и «С3». Итак, «СВ» — это высшая категория, самые крупные яйца из возможных с массой от 75 грамм. Далее идет «СО» - категория отборных яиц с массой от 65 до 75 грамм. Яйца с цифрами 1, 2 и 3 – это первая, вторая и третья категория столовых яиц с массой продукта 55-65, 45-54.9, 35-44.9 грамм соответственно.
Чем больше - тем лучше, и тем дороже. /Фото: webrelax.com.
И вот на просторах интернета можно встретить достаточно распространенное мнение о том, что маленькие яйца несут только молодые куры, а потому они самые полезные, и как раз эту «потрясающую тайну» и знают прозорливые европейские хозяйки, которые, все как один, заботятся о своем здоровье и внешнем виде. Однако, на практике все куда проще и прозаичнее. В Европе, как и на просторах необъятного отечества, люди зайдя в магазин выбирают продукты в первую очередь исходя из своих материальных возможностей. Все маленькие куриные яйца относятся ко 2 и 3 категории, а потому являются самыми дешевыми. Вот и выбор куриных яиц в конечном итоге зависит не от эфемерной полезности, а от плотности кошелька.
Простые люди всегда выбирают кошельком. /Фото: pxhere.com.
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