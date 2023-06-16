Почему наши люди ищут на прилавках крупные яйца, а в Европе хозяева «охотятся» за мелкими

Куры несут разные яйца. /Фото: stroy-podskazka.ru.

Все яйца делятся на сорта. /Фото: ya.ru.







Чем больше - тем лучше, и тем дороже. /Фото: webrelax.com.

Простые люди всегда выбирают кошельком. /Фото: pxhere.com .