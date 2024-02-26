Лайфхаки для маленьких кухонь

Чаще всего, если речь заходит о маленьких кухнях, дизайнеры советуют снести стену, объединяющую комнату с гостиной, чтобы обычная квартира стала студией.







Но что если вам совсем не хочется идти на такие крайние меры? Novate.ru подготовил несколько лайфхаков, которые позволят визуально увеличить кухню, и не потратить на это последние деньги (и нервные клетки).



Лайфхак 1: «Рабочая» зона у окна

Лайфхак 2: Компактный стол

Лайфхак 3: Правильная расцветка

Лайфхак 4: Вместо стульев табуреты

Лайфхак 5: Хранение под раковиной

Лайфхак 6: Люстра ближе к потолку

Лайфхак 7: Минус тяжелые занавески

Лайфхак 8: Многофункциональная техника

Возле окна можно сделать шкафчики или барную стойкуНа маленькой кухне важно максимально грамотно задействовать каждый метр. Это тот самый момент, когда любая поверхность должна нести функциональную нагрузку. Не является исключением и пространство у окна. Здесь можно разместить шкафы кухонного гарнитура или столешницу, которая одновременно будет выполнять роль барной стойки. А если у вас нестандартная кухня с эркером, оформите полноценную обеденную зону. Тогда можно будет завтракать, обедать и ужинать, наслаждаясь чудесным видом из окна.Складной стол занимает минимум местаСледующая «головная боль» маленьких кухонь – полноценные обеденные столы, которые обычно занимают практически половину площади. Согласны, для большой семьи – это идеальные варианты, и смотрятся они всегда стильно и красиво. Однако не следует жертвовать удобством ради мечты сделать интерьер «как в журнале». С учетом того, что большинство хозяек проводят на кухне много времени, здесь собираются члены семьи и друзья, важно, прежде всего, подумать о функциональности комнаты.По этой причине рекомендуем обратить внимание на раскладные столы, откидные столешницы, барные стойки и прочие подобные конструкции – отталкивайтесь от того, сколько человек живет в квартире. При недостатке места можно даже переоборудовать в стол подоконник. А собираться с друзьями, родственниками можно и в гостиной – если она отличается большими габаритами, подумайте о том, чтобы организовать здесь отдельную столовую.Хорошо, когда цвет фартука и шкафчиков совпадаетЕсли вы хотя бы немного вникали в тему дизайна интерьера, то наверняка знаете, что светлые горизонтальные линии визуально расширяют пространство. Возьмите этот прием на заметку и используйте его в процессе ремонта своей кухни. Мы не имеем в виду ничего глобального: просто перекрасьте фартук.Лучше всего на плитку ложатся следующие виды краски: эпоксидная, эмалевая и специальная водостойкая. Перед тем, как приступать к процедуре, не забудьте подготовить фартук – очистить от загрязнений, обезжирить, покрыть грунтовкой. Конечно, со временем краска может потрескаться, но это случится когда-нибудь потом. А сейчас у вас получится не только обновить кухню при минимальных вложениях, но и зрительно увеличить ее.Также очень важен цвет стен, поэтому отправляясь в строительный магазин за краской для фартука, не забудьте приобрести и несколько банок для других поверхностей. Лучше всего остановить свой выбор на светлых оттенках – в этом случае помещение будет казаться визуально больше. Белый, серый, бежевый, нежно-голубой, молочный – вариантов масса. Кстати, хорошо если и гарнитур будет выполнен в такой же цветовой гамме. Тогда возникнет ощущение, что мебель «сливается» с окружающим пространством. И да, шкафчики тоже можно покрасить, поэтому кисточек понадобится много.Табуреты можно задвинуть под столНачать можно с самого простого – мебели. Вряд ли вы когда-то замечали, насколько массивно выглядят стулья со спинками в маленьких комнатах, особенно если они темного цвета или сделаны из дерева. Предметы интерьера сразу делают комнату визуально меньше, к тому же занимают много места, даже когда задвинуты под стол. Решить проблему помогут обычные табуреты. Они компактные, мобильные, а еще, можно найти модели, которые «прячутся» друг в друга по принципу матрешки. Также можете обратить внимание на прозрачные стулья. Особенно хорошо они будут смотреться на кухне в стиле хай-тек.Под раковиной можно поставить не только мусорное ведроЕсли вы понимаете, что вам негде развернуться на собственной кухне, подумайте, насколько правильно у вас организовано хранение. Очень часто хозяйки забивают шкафчики, открытые полки, но при этом совершенно забывают о месте под раковиной. А между тем эта зона является лидером у организаторов пространства. Здесь отлично помещается не только мусорное ведро, но и бытовая химия, инструменты для уборки и даже корзинки с овощами.Чтобы использовать этот участок по максимуму, продумайте наличие полок и крючков на внутренней стороне дверей. На них можно разместить подходящие по размеру органайзеры, которые идеально подойдут для хранения мелочей: губок для мытья посуды, перчаток, скребков и пр.Вместо громоздкой люстры – точечные светильникиПравильное освещение также является отличным способом увеличить маленькую кухню. Но ключевое слово здесь – «правильное». Забудьте о люстрах с массивными абажурами, а также светильниках на длинных проводах. Подобные изделия «делят» пространство на две части и перегружают его. Подбирайте небольшую нейтральную люстру, которая будет располагаться максимально близко к потолку. Она не должна быть вычурной или контрастной – идеально, если светильник будет совпадать по цветовой гамме с потолком.Также следует подумать о нескольких источниках освещения – маленькая кухня не является причиной для того, чтобы обходиться одной люстрой. Организуйте свет в рабочей и обеденной зоне, и подумайте о том, каким будет общее освещение.Замените плотные шторы легким тюлемВ маленьких комнатах не должно быть ничего громоздкого и массивного – запомните это правило. Оно касается не только мебели, но также текстиля. Тяжелые шторы, свисающие до потолка и собирающие тонну пыли, – явно не ваш вариант.Подберите для кухни легкие полупрозрачные занавески или лаконичные римские шторы. В скандинавском или экостиле прекрасно будут смотреться деревянные жалюзи. А если вы живете на верхних этажах и вас не смущают открытые окна, тогда можно обойтись совсем без штор. Жители северных стран, для которых солнечный свет – это редкость, давно отказались от любых занавесок.Бытовая техника не должна занимать всю столешницу.Очень много места на кухне занимает бытовая техника, особенно если хозяйка любит готовить. Миксер, мультиварка, микроволновка, кофемашина, электрический чайник, тостер…И это далеко не весь список приборов, которые могут храниться на кухне. В итоге ими заняты все шкафчики и столешница – о каком удобстве и функциональности в этом случае может идти речь?Отличным выходом из ситуации станет многофункциональная бытовая техника. Например, микроволновая печь с функциями духовки. Наличие такой помощницы избавляет от необходимости искать место под духовой шкаф. Также не стоит игнорировать мультиварку – иногда она становится альтернативой большого количества кухонных приборов.И еще один важный момент: перед тем, как покупать очередное устройство, хорошо подумайте, будете ли вы им пользоваться, или оно лишь займет место в шкафчике. Как показывает практика, всевозможные йогуртницы, фритюрницы, мороженицы используются хозяйками настолько редко, что их присутствие на кухне невозможно оправдать. То же самое с кофеваркой и тостером – если вы не пьете дома кофе и не едите тосты, зачем они вам? Разве-что отдать дань моде.