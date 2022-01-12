Вавилонская блудница, или Как в древности доказывали верность будущему мужу

Легендарный город и необычный религиозный обряд для вавилонянок.
Многие склонны считать, что нравы в Древнем мире было гораздо распущеннее, нежели сегодня. Доля правды в этом, конечно же, есть. До наших дней дошло немало исторических свидетельств о реальных особенностях интимной жизни предков. Оказывается, в Вавилоне, чтобы доказать свою верность будущему мужу, женщинам необходимо было принести жертву богиням весьма специфическим способом.
Вавилонская башня. Питер Брейгель Старший, 1563 г. | Фото: jim.fr.
Ворота богини Иштар в Вавилоне. | Фото: dkfindout.com.
Традиционные представления об «извращенном прошлом» древних цивилизаций часто преувеличиваются современниками. Что касается легендарного Вавилона, то необычных историй о "города греха" хоть пруд пруди. Один из старейших городов на земле процветал более 4000 лет назад. По всему миру распространялись истории как о величии Вавилона, так и «скабрезные» рассказы о его жителях.
Иштар (Астарта) – богиня плодородия, любви, войны и распри. | Фото: comicvine.gamespot.com.
Так, Геродот сообщает о позорном, на его взгляд, обычае храмовой проституции в Вавилоне. Каждая женщина, родившаяся здесь, один раз в жизни должна была пойти в храм богини Милитты, чтобы отдаться незнакомцу.
Решившись на этот шаг, она занимала место рядом с другими женщинами и ждала, пока не приглянется кому-либо из проходящих мимо. Мужчина, выбравший ее, кидал в подол серебряную монету со словами: «Богиня Милитта желает тебе процветания», и они уединялись. Отказаться она уже не могла - таковы были требования закона. Источник сообщает, что в храме всегда было множество людей. Тем не менее, некрасивым женщинам иногда приходилось ждать по несколько лет, прежде чем удавалось отдать свою «жертву» богине.
Руины Вавилона. | Фото: ru.wikipedia.org.
Висячие сады Семирамиды (из серии Семь чудес света). Мартен ван Хемскерк (1498-1574). | Фото: upload.wikimedia.org.
Вавилонская блудница верхом на семиголовом звере Апокалипсиса. Ханс Бургкмайр, 1523 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Время шло, Вавилон опустошали войны, его храмы и чудесные постройки подвергались разрушению. Великий город стал легендой, так же как и крылатое выражение «вавилонская блудница». Фразу, упомянутую в Откровении Иоанна Богослова, считают аллегорией на Римскую империю – другую колыбель «похоти и разврата» Древнего мира.
Храм Бахуса в Баальбеке (современный Ливан). | Фото: ngorod.net.
Ритуалы принудительной проституции существовали и в других древних городах. В Баальбеке все женщины и даже юные девушки должны были иногда отдавать себя незнакомцам, чтобы доказать свою преданность богине любви Астарте. Эта жертва якобы способствовала сохранению верности своему мужу в будущем.
Эротичные рисунки Древнего Египта. | Фото: all-that-is-interesting.com.
В Древнем Египте ритуальной проституции предавались только дочери знатных людей. А на Кипре родители отправляли своих дочерей в более населенные районы, на берег моря, чтобы те заработали денег на свадьбу, а также принесли дар богине любви.
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