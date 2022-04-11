10 научных причин, почему пить пиво полезно, а не вредно

«Пейте пиво пенное — будет жизнь отменная!» Оказывается, в этом утверждении есть немалая доля истины. Существует много научно обоснованных причин пить пиво. А в этом выпуске вы найдете целый десяток аргументов в пользу пенного напитка.











Пиво продлевает жизнь.

Пиво помогает похудеть.

Пиво помогает бороться с раком.

Пиво помогает мозгу нормально работать.

Пиво на самом деле не дарит «пивной» живот.

Пиво может избавить вас от камней в почках.

В пиве меньше калорий, чем в обезжиренном молоке или апельсиновом соке.

Пивной хмель защищает от болезни Альцгеймера.

В пиве полно витаминов.

Пиво укрепляет кости.