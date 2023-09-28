Хитрости, с которыми холодильник будет всегда чистый

Даже если холодильник функционирует без перебоев, в нем могут появиться потенциально опасные для здоровья микроорганизмы. Холод только замедляет рост бактерий, но не останавливает его. Именно поэтому бытовой прибор стоит регулярно мыть, а продукты хранить в правильных условиях.



Лучше не хранить продукты в открытых емкостях и пакетах

Не стоит отправлять в холодильник все подряд

Продукты лучше хранить в контейнерах

Зелень стоит поставить в стакан с водой

Не следует оставлять яйца на дверцах

Не храните помидоры, нектарины и персики в холодильнике

Холодильник лучше чистить с помощью специальных салфеток

Не забивайте холодильник под завязку

Не ставьте сырые мясные продукты на верхние полки

Скоропортящиеся продукты лучше держать на уровне глаз

Не стоит забывать про заднюю часть холодильника

Многие привыкли держать оставшуюся еду в тарелках, кастрюлях и пластиковых упаковках. Но не все продукты можно хранить подобным образом. К примеру, сыр, оставленный в пакете, уже через пару дней на вкус будет как пластик. Лучше всего использовать стеклянные контейнеры, которые надолго сохранят первозданное качество продуктов.Многие из нас закупаются впрок, чтобы не бегать каждый день в магазин. Из-за этого на полках холодильника скапливается сразу несколько упаковок сока и бутылок с соусами, и найти необходимый продукт сложно. Но некоторую еду и напитки можно спокойно хранить и в кухонных шкафах. Нераспечатанную пачку с соком можно спокойно убрать куда-нибудь на полку, а уже открытую необходимо держать в холодильнике.В использовании контейнеров для еды есть множество плюсов. Во-первых, на них легко можно написать срок годности, и таким образом не забыть случайно про что-то скоропортящееся. Во-вторых, если пометить, что именно хранится в том или иной емкости, домашние не будут часами рыться в холодильнике, надеясь найти что-нибудь подходящее на обед.Зачастую нижние полки холодильника используются для хранения сырых овощей и зелени. Но если поставить пучок укропа или салата в стакан с водой, он надолго сохранит свою свежесть. Кстати, куда более эстетично будет выглядеть кувшин с молоком, нежели приоткрытые упаковки с пестрыми этикетками.Подставку для яиц обычно можно обнаружить именно на полке, прикрепленной к дверце холодильника, однако эти продукты стоит хранить именно на внутренних полках. В районе дверцы температура сильно колеблется, поэтому некоторые продукты могут быстро испортиться, а яйца — стухнуть. А вот для масла и соков полки на дверце отлично подойдут.Некоторые овощи и фрукты не стоит вообще отправлять в холодильник. Яблоки, персики, груши и некоторые другие плоды выделяют этилен в процессе созревания. Поэтому близкое соседство с ними может привести к тому, что другие плоды быстро перезреют и испортятся. Спелым помидорам вообще холодильник противопоказан, низкие температуры превращают их в нечто водянистое и безвкусное.Не нужно дожидаться капитальной уборки, чтобы вымыть все полки. Порой достаточно использовать дезинфицирующие салфетки для холодильников, ведь они хорошо собирают мелкие крошки, случайно выпавшие из упаковок. Ими же можно легко вытереть крепления, а также внутренние стенки холодильника. В отличие от тряпочек, которые зачастую просто оставляют разводы, после влажных салфеток все блестит.А на дно ящиков, куда обычно кладут сырые продукты, можно положить бумажные полотенца. Это заметно сократит время чистки.Чтобы холодильник исправно работал, внутри него всегда должен циркулировать воздух. Если заставить полки контейнерами, кастрюлями и бутылками, продукты будут охлаждаться неравномерно. К тому же из-за недостатка вентиляции увеличивается влажность, и в холодильнике начинает расти плесень и размножаться бактерии.Сырое мясо лучше хранить на нижних полках холодильника, где поддерживается максимально низкая температура. На верхние полки эти продукты ставить не следует. Если фарш или куриная грудка лежат не в плотно закрытом контейнере, частички мяса или сока могут попасть на еду, которая находится снизу. Поэтому уже приготовленные блюда ставят наверх, а сырые продукты кладут вниз. Кстати, не стоит проверять свежесть сырого мяса на запах. В нем уже могут появиться болезнетворные бактерии, но при этом оно будет источать вполне приятный аромат.Кому из нас скрепя сердце не приходилось выкидывать в мусорное ведро еду из-за того, что ее срок годности внезапно подошел к концу. Именно по этой причине продукты, которые следует съесть в первую очередь, лучше всего ставить на полке, находящейся на уровне глаз.Обычно под очисткой холодильника подразумевается поверхностная уборка полок и внутренних стенок устройства. Но не стоит забывать, что пыль и грязь также накапливаются снаружи, особенно на задней части холодильника. Они могут привести к поломке и повышению энергопотребления, что повлечет за собой лишние денежные траты.