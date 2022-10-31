Для чего некоторые мастера добавляют немного жидкого мыла в бетон

На просторах интернета можно вычитать немало советов разной степени полезности и убедительности, в том числе для строительства. Одним из таких является рекомендация отдельных мастеров по добавлению небольшого количества жидкого мыла или моющего средства в бетон. Возникает вопрос: зачем такое делать, и не станет ли раствор от инородной примеси только хуже?
1. Зачем добавляют жидкое мыло в бетон?
Мыло - пластификатор. |Фото: valles.ru.
Добавление мыла или моющего средства для посуды в бетон – это попытка сделать раствор более пластичным. Другими словами, перечисленные средства являются кустарными заменителями заводских пластификаторов. Раствор с пластификатором намного проще переливать и наносить, что значительно облегчает и ускоряет работу. Однако, здесь важно понимать, что закончиться такие эксперименты могут очень плохо. Поэтому пользоваться подобными «народными» советами следует исключительно на свой страх и риск.
2. Когда теоретически можно, а когда категорически нельзя добавлять жидкое мыло в бетон?
Пластификаторы полезны. |Фото: shtory-deco.ru.
Важно понимать, что мыло и моющие средства льют в бетон, как правило, добавляют не слишком добросовестные мастера, которые хотят побыстрее сдать работу. Теоретически кустарные пластификаторы можно добавлять в раствор в тех случаях, когда от смеси не требуется какой-либо принципиальной прочности после застывания. Однако, если прочность и морозостойкость нужны в обязательном порядке, то «баловаться» экспериментами с кустарными пластификаторами категорически запрещено.
3. Действительно ли жидкое мыло и моющие средства лучше?
Лучше не экспериментировать. |Фото: stroy-podskazka.ru.
Мыло и моющие средства не только не лучше заводских профессиональных пластификаторов, но еще и хуже! Причем – гораздо хуже. Любой пластификатор для бетона заводского производства в основе своей содержит вещества-поликарбоксилаты. Именно они смягчают воду. Эти же поликарбоксилаты содержаться и в мыле, и в моющих средствах. Проблема заключается в том, что в кустарных заменителях содержится гораздо больше хлоридов по сравнению с заводскими пластификаторами. Хлориды в свою очередь откровенно вредны для бетонной смеси, так как негативно сказываются на ее прочностных характеристиках.
Лучше пользоваться заводскими. ¦Фото: stroysnami.by.
Более того, если говорить конкретно о жидком мыле – то это самый плохой вариант. Если уж и использовать кустарный пластификатор, то брать в качестве заменителя моющее средство. Использование мыла чревато тем, что из бетона не будут выходить пузырьки воздуха в процессе приготовления. Таким образом по итогу получится что-то вроде пенобетона, который сам по себе не отличается высокими прочностными характеристиками. Такой материал будет хрупким и недолговечным. Вывод прост – не пользуйтесь кустарными заменителями вообще, пользуйтесь нормальными строительными материалами заводского производства.
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