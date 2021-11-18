Будущее, которое так и не наступило: каким ученые прошлого видели современный техномир

Так уж устроено, что наше представление о будущем отталкивается от действительности. Если представить каким будет мир через сто лет, то можете не сомневаться, что для потомков ваше видение окажется наивным. Достаточно просто посмотреть, какой люди видели жизнь в 21 веке буквально несколько десятков лет назад.
1. Многоуровневая стоянка
«Техника молодежи», 1975. | Фото: Pikabu.
В популярном советском журнале «Техника молодежи» часто публиковались необычные футуристические проекты будущего. Так, в 1975 году на обложке журнала красовалась необычная многоуровневая парковка для автомобилей, которая по форме напоминала гигантский улей. Автомобили поднимались на нужный этаж на специальном лифте и занимали определенное парковочное место-ячейку.
2. «Лифт» в космос
«Техника молодежи», 1959. | Фото: LiveJournal.
В 1959 году все в той же «Технике молодежи» физик Георгий Покровский предложил необычный проект «космического» лифта. Вдохновленный идеями Циолковского Покровский подробно описал модель гигантского сооружения высотой в 160 километров и диаметром основания в 100 километров. По задумке автора огромные аэростаты заполненные водородом могли транспортировать груз за пределы стратосферы.
3. «Летающие острова» Венеры
«Летающие острова» Венеры. | Фото: РБК Недвижимость.
В 1971 году, воодушевленный перспективой колонизации планет инженер и писатель-фантаст Сергей Житомирский предложил амбициозный космический проект под названием «Летающие острова» Венеры. После того, как люди освоят пилотируемые полеты на Венеру, на планете планировалось соорудить масштабные парящие острова, которые бы удерживались в воздухе за счет гигантских пропеллеров. В каждом таком острове имелись бы жилые помещения, индустриальные здания и парки. Чтобы создать благоприятную атмосферу для жизни и выращивания растений сооружение покрывалось сферической оболочкой.
4. Стэнфордский тор
Стэнфордский тор. | Фото: LiveJournal.
Футуристические архитектурные проекты предлагались не только в СССР, но и в США. В 1975 году NASA выдвинуло концепцию создания космического поселения, выполненного форме тора. По информации Novate.ru, тор — это кольцо диметром в несколько километров, в котором должны были разместиться от 10 до 140 тысяч жителей. Чтобы оставаться на единой траектории тор должен был вращаться вокруг свои оси с частотой один раз в минуту. В центре кольца устанавливались гигантские солнечные батареи, а во внутренней части самого круга планировалось создать искусственную атмосферу и разместить жилые помещения.
5. Дом будущего «Монсанто»
Дом будущего «Монсанто». | Фото: 3domen.com.
«Монсанто» — это аттракцион, стоявший в Диснейленде с 1957 по 1967 год. Здание необычной формы с панорамными окнами было построено компанией Monsanto Company для демонстрации концепции жилья будущего. Сооружение было целиком выполнено из пластика и имело набор фантастических на то время технологий «умного» дома, таких как контроль микроклимата и управление бытовыми приборами с помощью голоса.
6. Телевизор на запястье
Телевизор на запястье. | Фото: Fiski.net.
В 1960 году в еженедельном выпуске комикса «Ближе, чем мы думаем» были представлены необычные часы с экраном. По мнению автора комикса люди в скором будущем смогут смотреть любимые телепередачи в любом месте, достаточно лишь поднять руку. В какой-то степени он был прав, ведь нарисованный шестьдесят лет назад гаджет удивительным образом похож на современные «умные» часы.
7. Город-плотина
Город-плотина. | Фото: lookatme.ru.
В середине 1970-х годов советский архитектор Казимир Луческой выдвинул идею создания города-плотины в Беринговом проливе. Сама концепция плавучих живых магистралей могла решить проблему передвижения между странами, разделенных проливами. В данном случае плотина соединила бы Азию и Северную Америку. Помимо непосредственно дорог на постройке также должны были располагаться жилые многоуровневые дома.
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