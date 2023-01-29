Что есть на ужин, чтобы обеспечить себе хороший сон

От некоторых наших любимых продуктов перед сном стоит отказаться.
Запах лаванды, тишина и покой, медитация – существует, пожалуй, бесконечное количество методик, обещающих лёгкое погружение в сон и полноценный ночной отдых. Примерно треть населения планеты хватается за эти советы в попытке побороть бессонницу. Если же верить эксперту по сну Сэмми Марго, сон будет к нам намного более благосклонен, стоит лишь правильно поужинать. Автор книги о хорошем сне, Марго поделилась с нами своими знаниями о том, какая пища поможет нам заснуть, а какая, напротив, будет этому препятствовать. Как ни странно, для ужина неплохо подходят продукты, которые у многих ассоциируются скорее с завтраком
Итак, пять продуктов, которые предпочтительно есть на ужин:
Бананы
Хотя обычно их рассматривают как продукт, вызывающий всплеск энергии, бананы богаты расслабляющим мышцы магнием, а также содержат «гормон счастья» серотонин и «гормон сна» мелатонин.
Миндаль
Являющийся великолепным источником полезных жиров, миндаль также богат триптофаном и магнием, которые способствуют естественному снятию мышечного и нервного напряжения, а также стабилизируют сердечный ритм.
Мёд
Всего лишь одной чайной ложки мёда достаточно для стимуляции выработки мелатонина и остановки производства орексина, поддерживающего в нас бодрость.
Овсяная крупа
Помимо того, что овёс богат витаминами, минералами и аминокислотами, способствующими выработке гормона сна мелатонина, он также стимулирует производство инсулина и естественным образом стабилизирует сахар крови.
Индейка
Индейка является одним из наиболее известных источников триптофана, к тому же она богата белком и поможет вам ощутить чувство сытости.
А этих продуктов следует избегать перед сном:
Алкоголь
Хотя многих вечерний стакан вина заставляет клевать носом, алкоголь препятствует погружению в глубокий сон.
Сыр
В сыре в больших количествах содержится аминокислота тирамин, заставляющая мозг быть «на взводе». Так что, как ни вкусна сырная тарелка, она лишь помешает вам уснуть.
Острая пища
Большое количество специй может спровоцировать проблемы с пищеварением. Кроме того, содержащийся в перце капсаицин усложняет процесс терморегуляции и ведёт к беспокойному сну.
Жирная пища
Жирная пища тяжела для переваривания и способна вызвать изжогу, что, безусловно, не способствует засыпанию.
Кофе
Очевидно, что кофеин накладывает запрет на употребление напитка перед сном – стимулятор остаётся в вашем организме на долгое время и вы можете ощущать эффект от его употребления даже 10 часов спустя.
Итак, те продукты, что содержат специи, кофеин, жир и белок, могут изрядно подпортить сон. Острая пища способствует возникновению изжоги, а жирная и белковая медленно перевариваются, нарушая наши биоритмы. Стаканчик алкоголя вызывает дремоту, но препятствует погружению в глубокий сон, так что на следующий день вы будете чувствовать себя разбитым. Что же делать, если нам придётся убрать с вечернего стола так много продуктов? Хорошим решением может стать чашка овсянки с мёдом, бананом и миндалём. Для чувства сытости добавьте кусочек индейки, если она вам по вкусу.
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