25 бюджетных идей для декора, с которыми любой интерьер преобразится моментально

Как стильно украсить интерьер и не потратить при этом ни копейки?

Может ли бюджетный декор быть красивым?

Сегодня мы решили в этом разобраться и нашли отличные идеи для тех, кто хочет преобразить пространство своего дома.

Свежо и зелено

Идея №1: комнатные растения

Декор из комнатных и свежесрезанных цветов всегда работает на оживление интерьера. Особенно он актуален в весенне-летний период, когда растения можно взять с клумбы на даче или купить по низким ценам. Лаванда и ромашки будут актуальны в деревенских стилях, розы подойдут для классического интерьера, цветные хризантемы и лютики будут отлично смотреться в любом интерьере.

Идея №2: ромашки в интерьере

И не обязательно украшать интерьер дорогостоящими голландскими розами. Хватит и нескольких веточек цветущего шиповника или чайной розы, которая в тёплое время года растёт практически в каждом дворе. Поставить её можно в прозрачные стаканы или бутылки (по желанию декорированные цветной бумагой или ленточками).

Идея №3: милые розы

Стеклянные бутылки

Идея №4: стеклянные бутылки разной формы и размера

Красивые стеклянные бутылки – ещё один бюджетный вариант декора. Они же могут выполнять функции цветочных ваз. Причём эффектнее всего будут смотреться целые композиции из бутылок разных форм и размеров.

Идея №5: прозрачные стеклянные бутылки

Идея №6: композиция из бутылок, дополненная цветами

Фруктовый декор

Идея №7: лимоны и апельсины в интерьере

В роли элементов декора способны выступить не только цветы, но и фрукты. Стоит их лишь выложить на большую тарелку или в специальную вазу. Для этих целей использовать можно лимоны, апельсины, яблоки и груши. То есть те фрукты, которые могут долго храниться. Такой декор будет уместен на кухне, в столовой и даже в гостиной.

Идея №8: зелёные яблоки, как элемент декора

Постеры из старых журналов и обоев

Сегодня модно украшать интерьер постерами. Они делают пространство стильным, в некоторых случаях, могут визуально исправить его недостатки – скрыть неровности стен и углов, сделать потолки выше, раздвинуть стены. Чтобы декорировать интерьер постерами, не обязательно бежать за ними в магазин. Достаточно перебрать старые журналы, найти в них интересные фото и сюжеты, подобрать для них рамки или сделать их своими руками из ненужных досок. Декорировать постерами можно любую комнату.

Идея №9: обои в багетах, вместо картин

Идея №10: обложки старых журналов, вместо постеров

Идея №11: вырезки и фото из журналов в рамках

Рукодельницам на заметку

Для тех, кто умеет шить не составит труда создать декор из обрезков ненужной ткани. Часто лоскутки остаются в процессе пошива какой-либо одежды. Пэчворк – одно из модных направлений в дизайне интерьера, которое поможет решить проблему со швейными отходами и с декором. Например, из текстильных кусочков получатся отличные подушки для стульев или стильное изголовье для кровати.

Идея №12: подушки для стульев из лоскутков ткани

Идея №13: модный декор стены в спальне из кусочков ткани

Идея №14: стильное изголовье кровати в стиле пэчворк

Интересным украшение интерьера станут цветы, созданные из кусочков ткани. Они будут радовать своей красотой круглый год и никогда не завянут.

Идея №15: цветы из лоскутков ткани

Идея №16: цветочная композиция из ткани

Идея №17: цветы, которые никогда не завянут

Необычный настенный декор

Расписные керамические тарелки, доставшиеся в наследство от бабушки, также могут стать элементами декора. В современных интерьерах ими украшают стены, выставляют на специальные стенды используют в качестве подставок для ювелирных украшений.

Идея №18: тарелки на стене

В качестве настенного декора могут выступать и старые деревянные доски. Это ещё один модный тренд, который уже несколько сезонов не сдаёт своих позиций.

Идея №19: старые деревянные доски, как часть интерьера

Идея №20: разукрашенные старые доски

При обустройстве интерьера пригодятся и винные пробки. Если равномерно порезать их и склеить между собой, то можно получить такой интересный настенный органайзер для записок, который станет отличным элементом декора.

Идея №21: органайзер из винных пробок

Морские камешки

Галька – материал, который легко насобирать на пляже. Он идеально подходит для преображения летнего интерьера и создаёт морскую атмосферу в помещении. Особенно, если поместить немного камешков в прозрачный стакан и использовать его, как подсвечник.

Идея №22: подсвечники из прозрачных стаканов и морской гальки

Идея №23: красивый декор из гальки

Клетки для пернатых

Иногда на чердаке можно найти много вещей, которые кажется уже давно ненужными, а на самом деле они способны прослужить ещё долгую службу. Например, клетки для птиц, где когда-то держали попугая. Клетку можно покрыть белой краской поставить на комод рядом с зеркалом такого же цвета. Или использовать клетку, как кашпо, поместив туда горшок с комнатным цветком.

Идея №24: птичья клетка, как элемент декора

Идея №25: клетка для птиц вместо кашпо

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