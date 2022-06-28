Каждый охранник в душе мегазвезда: эпичные фотографии дедушек хип-хопа

Дедушки хип-хопа.
Думаете, чтобы выглядеть круто и стать звездой интернета, нужно быть молодым, красивым и богатым? Как показывает эта фотосессия, о которой написали сотни изданий по всему миру, можно быть пенсионером, подрабатывающим охранником, и все равно обрести свой звездный час. Главное - не говорить "нет" подворачивающимся возможностям.
Процесс съемок. Фото: Osborne Macharia.
Выбор фотографий. Фото: Osborne Macharia.
Финальное фото. Фото: Osborne Macharia.
Идея этой фотосессии принадлежит фотографу из Кении Осборну Мачарии (Osborne Macharia). Ему кажется, что мода и общая "крутость" предыдущих поколений несоизмеримо лучше, чем сегодняшней молодежи. Осборн уверен, что любой человек старшего поколения может дать фору тинейджерам и 20-летним парням, если только дать этим дедушкам должным образом преобразить себя.
Пенсионеры зажигают. Фото: Osborne Macharia.
Для своего проекта Осборн пригласил четырех пенсионеров, которые работают охранниками. "Охранники ночью, а днем - хип-хоп звезды! Это история о четырех джентльменах в самом центре Кариобанджи, зовущих себя Кабангу," - комментирует свои фотографии Осборн. Кариобанджи - это неофициальное поселение в Найроби, где живут бедняки. Так что наверняка все четыре дедушки тоже принадлежат далеко не к самым богатым слоям населения.
Охранник из бедного района Найроби. Фото: Osborne Macharia.
Фотосъемка. Фото: Osborne Macharia.
И тем сильнее контраст между тем, кем являются герои фотосессии в обычной жизни, и тем, как они предстают на фотографиях: на снимках мы видим уверенных, успешных пожилых людей, не боящихся экспериментировать и выглядеть экстравагантно. Тату, залихватские прически и множество аксессуаров - все это дополняет образ. Фотограф старался придать пенсионерам вид, который бы полностью соответствовал хип-хоп движению 1980-х.
Звезда хип-хопа. Фото: Osborne Macharia.
"Это группа настоящих хип-хоп звезд 80-х, которые регулярно встречаются, чтобы обучить подрастающее поколение талантливых людей, желающих попасть в хип-хоп индустрию. Они учат молодых таким ценностям как мир, равенство, процветание и социальная справедливость. То, о чем так мало сегодня знают..."
Ночью - охранник, днем - звезда хип-хопа! Фото: Osborne Macharia.
А это видео, показывающее как создавался этот проект:
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