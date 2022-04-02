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Дом похож на полуразвалившуюся хижину, но интерьер кардинально отличается от наружного антуража


200-летний дом в Швейцарии.

200-летний дом в Швейцарии.

Швейцарские архитекторы на сегодняшний день тяготеют естественной природной красоте. Они часто создают дома, которые, на первый взгляд, выглядят довольно просто, но внутри отделаны в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями. В кантоне Тичино находится 200-летний домик. Поначалу кажется, что в ней уже давно никто не живет, но стоит зайти внутрь, и мнение меняется кардинально.

Архитекторский проект Buchner Brundler Architekten.

Архитекторский проект Buchner Brundler Architekten.

 

Архитектор Бюхнер Брюндлер из швейцарской студии Buchner Bründler Architekten реализовал проект модернизации старинного дома. Наружные стены решили оставить, а вот интерьер поменяли под современные стандарты.
Интерьер выполнен в минималистском стиле.

Интерьер выполнен в минималистском стиле.

 
Интерьер выполнен из бетона.

Интерьер выполнен из бетона.

 

Внутри дома оборудована своеобразная бетонная капсула, которая углубляется на 1,5 метра, тем самым увеличивая жилое пространство. Интерьер оформлен в стиле «минимализм». Архитектор стремился создать максимально естественное пространство, чтобы не отходить от «природной» концепции. Он отметил, что «пластичные качества облицовочного бетона лишь подчеркивают весь архаичный характер постройки и спокойную атмосферу этого каменного дома».
Ванная комната.

Ванная комната.

 
Дом, который выглядит как ветхая хижина.

Дом, который выглядит как ветхая хижина.

 

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Дом похож на полуразвалившуюся хижину, но интерьер кардинально отличается от наружного антуража

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Дом похож на полуразвалившуюся хижину, но интерьер кардинально отличается от наружного антуражаПодписаться на мой Instagram
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