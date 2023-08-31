Удобрение под малину, которое нужно внести осенью

Чтобы в следующем году малина порадовала вас отличным урожаем крупной и сладкой ягоды, внесите важную подкормку осенью. И тогда урожай точно получится на славу!







Вокруг куста малины рассыпьте 2 ст. л. доломитовой муки.







А также около 0,5 ст. л. калимагнезии. Эти две подкормки не только раскислят грунт, но ещё и внесут важные питательные элементы.







Тяпкой слегка разрыхлите землю с подкормками вокруг куста малины.







И сверху присыпьте корой дерева. Отлично подойдёт труха, разложившееся дерево.







Именно такая натуральная подкормка очень нравится малине. Результат подкормки вы увидите уже в будущем сезоне!





Читать далее →