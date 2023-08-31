Чтобы в следующем году малина порадовала вас отличным урожаем крупной и сладкой ягоды, внесите важную подкормку осенью. И тогда урожай точно получится на славу!
Вокруг куста малины рассыпьте 2 ст. л. доломитовой муки.
А также около 0,5 ст. л. калимагнезии. Эти две подкормки не только раскислят грунт, но ещё и внесут важные питательные элементы.
Тяпкой слегка разрыхлите землю с подкормками вокруг куста малины.
И сверху присыпьте корой дерева. Отлично подойдёт труха, разложившееся дерево.
Именно такая натуральная подкормка очень нравится малине. Результат подкормки вы увидите уже в будущем сезоне!
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Удобрение под малину, которое нужно внести осенью
Чтобы в следующем году малина порадовала вас отличным урожаем крупной и сладкой ягоды, внесите важную подкормку осенью. И тогда урожай точно получится на славу!
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