Как утеплить деревянные окна

Несмотря на популярность пластиковых стеклопакетов, приверженцев деревянных окон по-прежнему остается немало. Дерево привлекает своей экологичностью, а иногда и исторической ценностью, однако имеет один существенный недостаток.

Старые оконные системы со временем «ведёт», появляются щели и трещины. Соберем 7 простых и действенных способов утепления рам, которые позволят избежать сквозняков с наступлением холодов.







Бумага

Вата

Парафин

Герметики или пена

Поролон

Шнуры-уплотнители

Полиэстеровая пленка

Знакомый многим с детства и наиболее бюджетный способ заделки щелей – старые газеты и бумага. В зависимости от размера трещин выбирают наиболее подходящий вариант использования макулатуры.Бумагу нарезают полосками по 3-5 см, смачивают в клейстере или мыльном растворе и приклеивают на места оконных стыков. Самодельные заготовки часто заменяют малярным скотчем. Не придется возиться с клеем, а более длинные полосы будут смотреться в разы аккуратнее. При всех достоинствах такой вариант утепления имеет существенный минус – бумага с наступлением тепла часто снимается вместе с краской.Из альбомных листов или газет скручивают тонкие трубочки, которые с помощью отвертки, шпателя или ножа плотно забивают в щели и трещины.Из макулатуры делают замазку. Газеты измельчают, замачивают, смешивают с мелом и мукой в пропорциях 2 к 1.Раствор перемешивают до средней консистенции, а после используют для заполнения щелей.С проветриванием окон, заклеенных бумагой, придется подождать до весны. На случай если зимой неожиданно потеплеет, стоит оставить хотя бы одну не заклеенную форточку.Заделка щелей ватой или мягкой тканью во многом схожа с предыдущим способом утепления. С помощью острого предмета материал проталкивают в рамочные стыки. Поверх клеят скотч или смоченную в мыльном растворе полоску ткани.Недостатки у утепления ватой те же, что и у бумаги:Невозможность проветривать окно при временном повышении температуры;Отслоение краски при снятии полосок ткани.При этом вату достаточно просто удалить при «распаковке» окна. Она не желтеет и не затвердевает за зимний период. Вату для работы можно использовать как техническую, так и обычную бытовую.Расплавленный парафин способен справится со сквозняком из небольших щелей и при этом сохранить визуальную красоту деревянного окна. Утеплитель прослужит несколько сезонов и не причинит видимый вред краске на деревянной раме.Парафин нагревают на водяной бане до 70 градусов. С помощью пипетки, шприца или ложки смесь заливают в трещины, дают остыть. Если щели достаточно широкие, перед заливкой парафина в них можно уложить полоску ткани или тесьму.Достоинств у заделывания щелей с помощью герметиков несколько:Ими можно заполнить не только дефекты в деревянном полотне, но и зазоры между рамой и стеклом.Есть возможность выбрать прозрачный герметик или подобрать оттенок в цвет рамы.Раствор легко наносится и служит не один сезон. Если щели большие, наряду с силиконовыми герметиками можно использовать монтажную пену. Особенно хорош этот способ для устранения зазоров между рамой и откосом или подоконником. При работе с пеной важно соблюдать несколько правил:Работу лучше проводить до наступления заморозков.Баллон перед применением следует хорошенько встряхнуть.Заполнять трещины стоит на треть, т.к. при застывании состав расширяется.После высыхания состава излишки сразу срезают. Для большей декоративности и защиты от солнечного воздействия поверхность грунтуют и штукатурят или покрывают гипсовой замазкой.РекламаЕсли полная блокировка окон на зимний период не рассматривается, подойдет вариант утепления поролоновой лентой. Она продается в рулонах различного метража и имеет клейкую сторону, за счет которой крепится к оконным створкам.Перед герметизацией для более плотного сцепления раму необходимо вымыть, очистить от шелушащейся краски и хорошо просушить. Убрав защитный слой с клейкой стороны, поролоновую ленту крепят по периметру окна, закрывая все щели. В случае сильного перекоса рамы и появления широких трещин уплотнитель приклеивают в несколько слоев.С наступлением тепла поролон можно не убирать. Если клеевая основа достаточно качественная, уплотнитель прослужит минимум 2 сезона.Наряду с поролоновой лентой для герметизации рамы используют всевозможные шнуровые уплотнители.Бельевой шнур – наиболее простой и бюджетный вариант. С помощью небольших гвоздиков или канцелярских кнопок его фиксируют на поверхности рамы, закрывая мелкие щели и увеличивая плотность прилегания створок при закрытии окна.Пластиковые уплотнители – более современный и долговечный способ герметизации. Шнуры имеют разную форму, что обеспечивает их универсальность для борьбы со щелями и трещинами различной величины. Для деревянных окон больше подходят D-образные и E-образные уплотнители, предназначенные для больших и относительно мелких дефектов соответственно.Трубчатые резиновые уплотнители отличаются относительной дешевизной и простотой использования. В большинстве случаев шнуры имеют самоклеящуюся основу, но для большей надежности требуют дополнительной посадки на клей или силиконовый герметик. Минусом резиновых уплотнителей является меньший срок службы по сравнению, например, с аналогами из ПВХ. Через 2-3 сезона резина высохнет и начнет крошиться.Прозрачная с металлическим напылением пленка изначально использовалась для повышения теплоизоляционных свойств и прочности стекла, однако со временем стала применяться для утепления всего оконного полотна. Основа из полиэстера делает ее визуально незаметной. Пленка полностью пропускает солнечный свет, но при этом выступает в качестве барьера для выхода тепла из комнаты.Перед нанесением пленки стекло и раму моют, сушат и обезжиривают. Крупные щели заделывают оконной замазкой. По периметру окна наклеивают двусторонний скотч, на который крепят заранее вырезанную под размер окна пленку. Чтобы не оставлять отпечатков, работу выполняют в перчатках.При изменении температуры в пространстве между пленкой и стеклом может образоваться конденсат. Чтобы предотвратить его появление, в уголки и по нижнему стыку можно насыпать немного силикагеля или соли, которые соберут лишнюю влагу.Часто внутреннего утепления оказывается недостаточно. Вместе с теплоизоляцией рамы важно периодически производить осмотр внешних откосов и отливов на наличие трещин. Щели заделывают пеной или пенопластом, грунтуют, красят. Устанавливают планку для отвода дождевой воды. Если подойти к решению вопроса комплексно, то тепла от деревянной рамы будет не меньше, чем от пластикового стеклопакета.