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В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Художник с Аляски Скотт Клендэниел большой любитель пива. В этом можно убедиться, посмотрев на любую его картину. Это никакой не рекламный ход, просто выпускник программы изобразительного искусства Университета Аляски воссоздает всемирно известные шедевры живописи. Кстати, рисует Скотт по старинке — кистью и маслом. В своих репродукциях художник обязательно добавляет стакан или бокал пива.

Получается очень необычно и весело.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

«Американская готика» Гранта Вуда.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Клод Моне «Пруд с водяными лилиями».

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Мать Джеймса Уистлера с пинтой пива.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Звездная пинта (Винсент Ван Гог).

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

По мотивам картины Густава Климта «Поцелуй».

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

По мотивам Рене Магритта «Сын человеческий».

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

По мотивам Микеланджело «Сотворение Адама».

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Эдвард Мунк, «Крик».

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Энди Уорхол.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

«Вероломство образов», картина Рене Магритта.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

По мотивам Джексона Поллока.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Пинта а-ля Сальвадор Дали.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Пит Мондриан и композиция с черным, красным, желтым и пинтой.

В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!

Три музыканта после работы (Пабло Пикассо).

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