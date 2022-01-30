Художник с Аляски Скотт Клендэниел большой любитель пива. В этом можно убедиться, посмотрев на любую его картину. Это никакой не рекламный ход, просто выпускник программы изобразительного искусства Университета Аляски воссоздает всемирно известные шедевры живописи. Кстати, рисует Скотт по старинке — кистью и маслом. В своих репродукциях художник обязательно добавляет стакан или бокал пива.
Получается очень необычно и весело.
«Американская готика» Гранта Вуда.
Клод Моне «Пруд с водяными лилиями».
Мать Джеймса Уистлера с пинтой пива.
Звездная пинта (Винсент Ван Гог).
По мотивам картины Густава Климта «Поцелуй».
По мотивам Рене Магритта «Сын человеческий».
По мотивам Микеланджело «Сотворение Адама».
Эдвард Мунк, «Крик».
Энди Уорхол.
«Вероломство образов», картина Рене Магритта.
По мотивам Джексона Поллока.
Пинта а-ля Сальвадор Дали.
Пит Мондриан и композиция с черным, красным, желтым и пинтой.
Три музыканта после работы (Пабло Пикассо).
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В любой непонятной ситуации добавляй кружку пива!
Художник с Аляски Скотт Клендэниел большой любитель пива. В этом можно убедиться, посмотрев на любую его картину. Это никакой не рекламный ход, просто выпускник программы изобразительного искусства Университета Аляски воссоздает всемирно известные шедевры живописи. Кстати, рисует Скотт по старинке — кистью и маслом. В своих репродукциях художник обязательно добавляет стакан или бокал пива.
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