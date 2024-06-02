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5 подававших большие надежды отечественных внедорожников, которые так и не выпустили


Отечественные внедорожники, которые так и не увидели свет.

Отечественные внедорожники, которые так и не увидели свет.

Спрос на доступные отечественные внедорожники всегда был достаточно высоким. Этот сегмент рынка точно не исчезнет, а создатели этих автомобилей без куска хлеба не останутся. К сожалению, отечественный автопром брался далеко не за все интересные проекты автомобилей повышенной проходимости. И очень зря, ведь среди них попадались весьма интересные образцы.

1. УАЗ-3165 «Симба»


Симба мог заменить отечественную Буханку.

Симба мог заменить отечественную Буханку.

 

Концептуальный «Симба» был показан в 1999 году и был логическим продолжением дальнейшего развития известной всем «Буханки». Машина имела 9 посадочных мест. Был также и удлиненный вариант на 13 мест. При этом 3165-ой показал отличную проходимость. Был разработан и вариант машины для медиков. Тем не менее, в 2003 году от проекта отказались в пользу более презентабельного «Патриота».

2. ГАЗ «Атаман»


Странный, но не лишенный шарма Атаман.

Странный, но не лишенный шарма Атаман.

 

По количеству нереализованных автомобилей с повышенной проходимостью ГАЗ - абсолютный лидер в стране. И очень жаль, ведь инженеры компании то и дело выдают интересные и разнообразные проекты. Определенно, интерес к некоторым из подобных автомобилей существовал бы и сегодня. Взять хотя бы ГАЗ «Атаман», который был (неожиданно) пикапом.

3. ГАЗ «Атаман Ермак»


Логическое продолжение развития Атамана.

Логическое продолжение развития Атамана.

 

Грандиозный внедорожник, который мог стать «русским хаммером». В салоне этого гиганта могло поместиться до 10 человек. Из-за своей высоты машина казалась еще больше, чем была на самом деле. Машина получилась несколько вычурной, однако, если по-честному, то это ее ни сколько и не портило.

4. ГАЗ-3106 II


ГАЗ-3106 мог стать основным внедорожником России.

ГАЗ-3106 мог стать основным внедорожником России.

 

Этот автомобиль был представлен в 2003 году и имел все шансы стать звездой отечественного рынка. Тем не менее, что-то пошло не так. И очень жаль, поскольку модель 3106 имела ту самую «лаконичность», которой очень часто так не хватает автомобилям отечественного производства. Машина имела несколько интересных конструкторских решений и могла бы стать яркой альтернативой UAZ Patriot.

5. Москвич-2150


Москвич-2150 был интересным, но все же концептуальным образцом техники.

Москвич-2150 был интересным, но все же концептуальным образцом техники.

 

Отечественный перспективный внедорожник, который напоминает Suzuki Samurai. Машина представляла собой настоящий «компот» из экспериментальных внедорожников разных лет. К сожалению, на рынок, несмотря на огромное количество интересных «фишек», она так и не пошла.

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