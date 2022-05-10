Стратегии управления от великих полководцев в истории

Наполеон Бонапарт создал империю, которая простиралась на всю Европу с 1804 по 1814 года. Такое под силу совсем не любому монарху, поэтому стоит отдать должное его организаторским способностям. Блестящий генерал, Наполеон лучше других понимал психологию управления.
Вдохновившись личностью французского завоевателя, американец Роберт Грин начал изучать науку управления в условиях военных действий и написал книгу, в которой собрал основные правила менеджмента, которые нам преподали великие полководцы. Мы публикуем семь главных стратегий поведения руководителя, которые бы одобрили Наполеон и Оливер Кромвель.
Объединяйте людей вокруг причины
Дайте вашей команде правильную причину для борьбы и она сможет перевернуть мир. Вы должны дать людям готовую прогрессивную модель, по которой они начнут действовать. Пускай это будут просто слова, но они должны вдохновлять — в обратном случае, вы обречены на поражение.
Исторический прецедент: В 1643 году, когда Оливер Кромвель повел в атаку взводы простых крестьян, им противостояли обученные профессиональные солдаты роялистов. Они не могли действовать слаженно и не выполняли приказы. Тогда, Кромвель запел псалмы, известные даже самому неграмотному крестьянину и повел их с песней в атаку.
Держите людей в занятости
Когда солдаты держат оборону, их боевой дух резко падает. Точно также происходит с компанией, которая не воплощает инициативы в жизнь.
Исторический прецедент: Наполеон был назначен командиром французского батальона во время восстания в Италии в апреле 1776 года. Сначала подчиненные приняли его в штыки: он был слишком молод, слишком неопытен и это привело к тому, что боевой дух революционеров стал падать. К тому же, атаки на какое-то время прекратились, и личный состав начал откровенно раскисать. Тогда Наполеон отдал приказ начать строительство мостов для будущей переправы через ближайшую речку. Каждый рабочий день он предварял пламенной речью об идеалах Французской революции. По воспоминаниям современников, этот ход прочно укрепил Бонапарта как лидера и позволил сохранить боевой настрой у французских повстанцев.
Сделайте подчиненных довольными
Сотрудник должен быть удовлетворен в основных потребностях. В противном случае, он забудет про рабочие обязанности и сосредоточится на собственных проблемах. Поэтому, если вы слишком концентрируетесь на задаче, забывая о личных потребностях ваших подчиненных — это прямой путь к снижению показателей.
Исторический прецедент: Наполеон знал, что многие из его солдат сильно тосковали по дому и были очень утомлены. В качестве психологической разрядки, он начал устраивать вечера, на которых солдаты могли поделиться друг с другом своими историями. Это помогло сохранить моральный дух личного состава и довело Наполеона аж до Москвы. Что было дальше, вы сами знаете.
Фронтовой свинец
Энтузиазм даже самых мотивированных работников будет ослабевать, и поэтому вы должны дать им знать, что вы рядом с ними и по-прежнему готовы двигать горы.
Исторический прецедент: «В моменты паники, усталости, или дезорганизации, или когда происходит что-то из ряда вон выходящее, личный пример командира творит чудеса»,— пишет немецкий фельдмаршал Эрик Роммель, чья военная тактика принесла ему уважение со стороны врагов, среди которых был генерал США Джордж С. Паттон и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Используйте свои эмоции
Лучшие генералы не воюют, а устраивают драму. Поэтому не бойтесь своей эмоциональности в деле, это добавит вашим сотрудникам искренней мотивации. Один из самых действенных методов этой стратегии — смех. Заставьте ваших сотрудников посмеяться и вы получите гораздо больше, чем от угрюмых и понурых офисных жителей.
Исторический прецедент: Великий полководец Ганнибал из Карфагена знал, как произнести страстную речь, чтобы зажечь своих людей перед боем с древними римлянами. Но он также знал, что эти выступления гораздо эффективнее, если в них есть шутка или житейская история.
Кнут и пряник
Самый популярный метод воспитания работает и на войне и в офисных застенках. Но это не значит, что нужно отмечать в органайзере дни когда нужно ругать и дни, когда нужно хвалить. Реагируйте адекватно на заслуги сотрудников и вспышка энтузиазма не заставит себя ждать.
Исторический прецедент: Когда очередная волна гражданской войны захватывала древний Китай, императоры четко обозначали свою позицию и щедро награждали тех, кто шел за ними. Тех же кто сомневался, ждали голод и преследования. Таким образом, четкая позиция руководителя дает сотрудникам дополнительный импульс к верной стратегии поведения.
Используйте мифы
Солдаты, которым довелось сражаться плечом к плечу во многих битвах, знают, что память о прошлых боях быстро превращается в миф, который помогает побеждать в новых. Этот метод работает и в мирное время. Вспоминайте о прошлых успехах и новые не заставят себя ждать.
Исторический прецедент: Когда генерал Джордж Вашингтон искал место для зимовки своего войска во время суровой зимы 1777-1778, он поселился на Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания. Вашингтон и его люди пережили несколько месяцев экстремального холода, голодали и часто болели. К концу февраля 1778 года войско недосчиталось 2500 тысяч человек. Те что выжили, дали публичную клятву сделать смерть товарищей ненапрасной и доказали это на деле, разбив весной войска короны и повернув ход истории.
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