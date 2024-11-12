От смешного до страшного: самые странные коллекции мира

1. Коллекция резиновых уточек

Самая игрушечная коллекция!

2. Коллекция камней, которые превратили в маленькие порции еды

Главное, их не съесть!

3. Коллекция Покемонов, собранных из Лего

Коллекция из простого конструктора!

4. Коллекция камней, из которых собирают карту Шотландии

Уникальное оформление коллекции!

5. Коллекция из прошлого: дисковые телефоны

Эта коллекция позволяет заглянуть в прошлое!

6. Жуткая коллекция страшных масок

После того, как увидите эту коллекцию, не сможете долго уснуть!