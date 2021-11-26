8 школьных «шпаргалок», которые точно пригодятся каждому взрослому

Школьные знания, которые не помешает припомнить.
«И зачем это учить? Всё равно ведь в жизни не пригодится!». Наверное, в детстве каждый хоть раз задавал себе этот вопрос, сидя на скучнейшем из уроков. Но нет в мире бесполезных знаний. А многое из «ненужной» школьной информации оказывается весьма полезным во взрослом быту. К примеру вот эти 8 школьных хитростей, которые не помешает вспомнить всем.
Эти факты и навыки многие из нас изучали в школе, но наверняка забыли, едва покинув школьные стены. Пришло время приоткрыть «чертоги памяти» и достать из них немного старых-новых, но одинаково полезных знаний.
1. Как рассчитать время, оставшееся до заката
Считаем часы и минуты до заката.
Когда солнце уже клонится к горизонту, поднимите ладонь горизонтально перед глазами. Сделайте так, чтобы солнечный диск «касался» указательного пальца. Теперь пересчитайте количество пальцев от солнца до горизонта (можно подставить и вторую ладонь снизу). Каждый из них равен примерно 15 минутам. К примеру, 4 пальца между солнцем и горизонтом – это 1 час до заката. Весьма полезная скаутская хитрость, которая здорово пригодится в походе, на рыбалке или когда хочется удивить девушку на романтичном свидании.
2. Как понять, луна возрастает или убывает
Отличить «растущий» месяц от «стареющего».
Нужно мысленно соединить углы полумесяца вертикальной линией. Если в итоге луна похожа на букву «С», то она убывает (можно запомнить, как «С = Стареет»), а если на букву «Р» – растёт.
3. Разбираться в римских цифрах не хуже самих древних римлян
Шпаргалка для запоминания римских цифр.
Римские цифры для современного человека – немногим проще клинописи. Уложить в голове основы нумерации поможет мнемоническое правило. Прочтите и запомните вот такую странную фразу: «Мы Dарим Сочные Lимоны, Хватит Vсем Iх». Первая буква каждого из слов – это цифра (в порядке убывания): М = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1. Неплохая подсказка для живущих в MMXVIII.
4. Перестать угадывать, в этом месяце 30 или 31 день
Рассчитать количество дней в месяце без календаря.
Вы точно слышали об этом трюке в школе. Обе ладони – в кулаки и начинайте считать костяшки. Каждая костяшка и каждая впадина – это месяц. Начинаем, естественно, с января. Костяшка = 31 день, а впадина = 30. Ах да, сколько там дней в феврале?
5. Как умножать на пальцах
Таблица умножения на 6-9, которую можно «подсмотреть» на руке.
Таблица умножения – та ещё морока, особенно, когда переваливает за 5. Но если провал в школьных знаниях настойчиво даёт о себе знать, всегда можно перемножить числа от 6 до 9 на пальцах. Для этого внимательно посмотрите на свои руки, опустив их ладонями вниз. Пронумеруйте каждый палец от 6 до 10, начиная с мизинца. Теперь, чтобы умножить, к примеру, 8 на 7, соедините «восьмой» палец одной руки с «семёркой» другой (как на фото). Все пальцы, которые оказались снизу и сами соединённые – это десятки. В нашем случае, «5». А пальцы сверху – это единицы и их количество нужно умножить друг на друга. В данном примере это 2 х 3 =6. Итого: 56.
6. Измерить длину небольших предметов без линейки
Измеряем без линейки.
Тут тоже можно посчитать «на пальцах». Достаточно запомнить, что расстояние между кончиками большого и указательного пальцев равно примерно 18 см, а между большим и мизинцем – около 20. Конечно, в силу «индивидуальных настроек» (читай, размеров) каждого результат никогда не будет точным до миллиметра. Но хоть примерно угадаете.
7. И измерить угол без транспортира
Углы без транспортира.
Транспортир – второй после циркуля предмет, который каждый третий стабильно забывал положить в портфель и принести на геометрию. Но и без него можно выкрутиться. Если запомнить, что угол между большим пальцем и мизинцем в «нормально растопыренном» положении = 90 градусов, между мизинцем и безымянным = 30 градусов, мизинцем и средним = 45, а мизинцем и указательным = 60.
8. Проверить, заряжена ли батарейка
«Мертва» или «жива»?
Тест по физике для 7-го класса: уроните батарейку с маленькой высоты, удерживая её строго вертикально. Упала набок – разряжена. А если отскочила, но сохранила вертикальное положение – ещё поработает.
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