С нами не соскучишься!

8 009 подписчиков

8 школьных «шпаргалок», которые точно пригодятся каждому взрослому


Школьные знания, которые не помешает припомнить.

Школьные знания, которые не помешает припомнить.

 

«И зачем это учить? Всё равно ведь в жизни не пригодится!». Наверное, в детстве каждый хоть раз задавал себе этот вопрос, сидя на скучнейшем из уроков. Но нет в мире бесполезных знаний. А многое из «ненужной» школьной информации оказывается весьма полезным во взрослом быту. К примеру вот эти 8 школьных хитростей, которые не помешает вспомнить всем.


Эти факты и навыки многие из нас изучали в школе, но наверняка забыли, едва покинув школьные стены. Пришло время приоткрыть «чертоги памяти» и достать из них немного старых-новых, но одинаково полезных знаний.

1. Как рассчитать время, оставшееся до заката


Считаем часы и минуты до заката.

Считаем часы и минуты до заката.

 

Когда солнце уже клонится к горизонту, поднимите ладонь горизонтально перед глазами. Сделайте так, чтобы солнечный диск «касался» указательного пальца. Теперь пересчитайте количество пальцев от солнца до горизонта (можно подставить и вторую ладонь снизу). Каждый из них равен примерно 15 минутам. К примеру, 4 пальца между солнцем и горизонтом – это 1 час до заката. Весьма полезная скаутская хитрость, которая здорово пригодится в походе, на рыбалке или когда хочется удивить девушку на романтичном свидании.

2. Как понять, луна возрастает или убывает


Отличить «растущий» месяц от «стареющего».

Отличить «растущий» месяц от «стареющего».

 

Нужно мысленно соединить углы полумесяца вертикальной линией. Если в итоге луна похожа на букву «С», то она убывает (можно запомнить, как «С = Стареет»), а если на букву «Р» – растёт.

3. Разбираться в римских цифрах не хуже самих древних римлян


Шпаргалка для запоминания римских цифр.

Шпаргалка для запоминания римских цифр.

 

Римские цифры для современного человека – немногим проще клинописи. Уложить в голове основы нумерации поможет мнемоническое правило. Прочтите и запомните вот такую странную фразу: «Мы Dарим Сочные Lимоны, Хватит Vсем Iх». Первая буква каждого из слов – это цифра (в порядке убывания): М = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1. Неплохая подсказка для живущих в MMXVIII.

4. Перестать угадывать, в этом месяце 30 или 31 день


Рассчитать количество дней в месяце без календаря.

Рассчитать количество дней в месяце без календаря.

 

Вы точно слышали об этом трюке в школе. Обе ладони – в кулаки и начинайте считать костяшки. Каждая костяшка и каждая впадина – это месяц. Начинаем, естественно, с января. Костяшка = 31 день, а впадина = 30. Ах да, сколько там дней в феврале?

5. Как умножать на пальцах


Таблица умножения на 6-9, которую можно «подсмотреть» на руке.

Таблица умножения на 6-9, которую можно «подсмотреть» на руке.

 

Таблица умножения – та ещё морока, особенно, когда переваливает за 5. Но если провал в школьных знаниях настойчиво даёт о себе знать, всегда можно перемножить числа от 6 до 9 на пальцах. Для этого внимательно посмотрите на свои руки, опустив их ладонями вниз. Пронумеруйте каждый палец от 6 до 10, начиная с мизинца. Теперь, чтобы умножить, к примеру, 8 на 7, соедините «восьмой» палец одной руки с «семёркой» другой (как на фото). Все пальцы, которые оказались снизу и сами соединённые – это десятки. В нашем случае, «5». А пальцы сверху – это единицы и их количество нужно умножить друг на друга. В данном примере это 2 х 3 =6. Итого: 56.

6. Измерить длину небольших предметов без линейки


Измеряем без линейки.

Измеряем без линейки.

 

Тут тоже можно посчитать «на пальцах». Достаточно запомнить, что расстояние между кончиками большого и указательного пальцев равно примерно 18 см, а между большим и мизинцем – около 20. Конечно, в силу «индивидуальных настроек» (читай, размеров) каждого результат никогда не будет точным до миллиметра. Но хоть примерно угадаете.

7. И измерить угол без транспортира


Углы без транспортира.

Углы без транспортира.

 

Транспортир – второй после циркуля предмет, который каждый третий стабильно забывал положить в портфель и принести на геометрию. Но и без него можно выкрутиться. Если запомнить, что угол между большим пальцем и мизинцем в «нормально растопыренном» положении = 90 градусов, между мизинцем и безымянным = 30 градусов, мизинцем и средним = 45, а мизинцем и указательным = 60.

8. Проверить, заряжена ли батарейка


8 школьных «шпаргалок», которые точно пригодятся каждому взрослому

«Мертва» или «жива»?

 

Тест по физике для 7-го класса: уроните батарейку с маленькой высоты, удерживая её строго вертикально. Упала набок – разряжена. А если отскочила, но сохранила вертикальное положение – ещё поработает.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





8 школьных «шпаргалок», которые точно пригодятся каждому взрослому

И не забудьте:
8 школьных «шпаргалок», которые точно пригодятся каждому взросломуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх