12 лайфхаков с солью, узнав о которых, захочется прикупить пару пачек сверху

1. Устранение запаха лука и чеснока

Соль помогает избавить руки от запаха лука и чеснока. /Фото: smartlifetricks.com

2. Природный скраб для тела

На основе соли можно приготовить натуральный скраб для тела. /Фото: cdn.clickpentrufemei.ro

3. Отпугивание муравьев

Соль – природный отпугиватель муравьев. /Фото: keyassets-p2.timeincuk.net

4. Смягчение зуда от укусов комаров

Соль снимает зуд и отек при укусе насекомых. /Фото: eparent.com

5. Продление жизни букета

Добавление соли в воду продлит жизнь букета. /Фото: almanac.com

6. Очистка утюга

С помощью соли можно очистить подошву утюга от нагара. /Фото: media1.s-nbcnews.com

7. Чистка чугунной посуды

Соль – идеальное средство для очистки чугуна от жира. /Фото: hip2keto.com

8. Уход за плетеной мебелью

Вернуть первоначальный цвет плетеной мебели поможет соленая вода. /Фото: jakidijak.info

9. Предотвращение пожара

На кухне всегда держите соль под рукой на случай возгорания. /Фото: shecooksthat.com

10. Чистка меди

Соль с лимоном - хорошее средство для очистки меди от налета. /Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

11. Уход за занавесками для ванной

Соль – хорошее профилактическое средство от появления плесени на занавесках в ванной. /Фото: billharris.info

12. Охладить напитки за 2 минуты

Соль поможет быстрее охладить напитки. /Фото: amp.businessinsider.com