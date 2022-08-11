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Лучший способ хранения чеснока

Для того чтобы сохранить чеснок до самой весны, необходимо организовать правильное его хранение. Один из лучших способов хранение чеснока — косами в подвешенном состоянии.
Этот метод имеет несколько преимуществ:

долгое хранение;
нет необходимости использовать емкости для хранения;
косы выглядят аккуратно и красиво; чеснок можно хранить в любом сухом помещении, не нужен подвал или другое прохладное место.

Лучший способ хранения чеснока

Перед тем, как заплетать чеснок в косы, его необходимо очистить от земли и хорошо просушить. Также необходимо обрезать все корешки.

Лучший способ хранения чеснока

Суть плетения чеснока в косы такая же, как и при плетении венков: одну головку чеснока расположите на столе, вторую головку разместите перпендикулярно. Обкрутите ботву первого чеснока снизу.

Лучший способ хранения чеснока

Заведите ботву крест на крест наверх.

Лучший способ хранения чеснока

Продолжайте плетение, располагая чеснок то с одной, то с другой стороны от центральной ботвы. Туго перевяжите заготовку веревкой и сформируйте петельку для подвешивания.

Лучший способ хранения чеснока

Последним шагом срежьте ботву и повесьте чеснок на хранение.

Пошаговый процесс плетения чеснока для долгого хранения смотрите на видео:


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хранениеЧеснок
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