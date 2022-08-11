Лучший способ хранения чеснока

Для того чтобы сохранить чеснок до самой весны, необходимо организовать правильное его хранение. Один из лучших способов хранение чеснока — косами в подвешенном состоянии.

Этот метод имеет несколько преимуществ:



долгое хранение;

нет необходимости использовать емкости для хранения;

косы выглядят аккуратно и красиво; чеснок можно хранить в любом сухом помещении, не нужен подвал или другое прохладное место.







Перед тем, как заплетать чеснок в косы, его необходимо очистить от земли и хорошо просушить. Также необходимо обрезать все корешки.







Суть плетения чеснока в косы такая же, как и при плетении венков: одну головку чеснока расположите на столе, вторую головку разместите перпендикулярно. Обкрутите ботву первого чеснока снизу.







Заведите ботву крест на крест наверх.







Продолжайте плетение, располагая чеснок то с одной, то с другой стороны от центральной ботвы. Туго перевяжите заготовку веревкой и сформируйте петельку для подвешивания.







Последним шагом срежьте ботву и повесьте чеснок на хранение.



Пошаговый процесс плетения чеснока для долгого хранения смотрите на видео:



