8 фактов о повадках автомобильных воров и о том, как эффективно им противостоять

Образ «классического вора» в игре GTA V.
Многие автолюбители не задумываются об угоне своей машины. Кто-то верит, что воры не клюнут на его «копейку», а другие, наоборот, полагаются на навороченные системы безопасности современных дорогих иномарок. Но автомобили все равно угоняют. Так, в России ежегодно крадут около 35 тысяч машин, их которых удается найти и вернуть только половину. Как действуют современные высокотехнологичные угонщики и как с ними эффективно бороться - далее в обзоре.
1. Старые машины - легкая добыча
ВАЗ-2101 – автомобиль, который угоняется «на раз».
Старые автомобили, как правило, легче взломать и украсть. На них не стоят иммобилайзеры двигателя, нет хитрых дверных замков и систем спутникового слежения. Водители старых машин, зачастую ставят дешевую сигнализацию, известную угонщикам «как пять пальцев». Поэтому их угон становится легкой задачей. Вопрос состоит только в том, нужна ли вору именно эта модель.
2. Вор видит – вор хочет
Забыв ключи, телефон или сумку в автомобиле, водитель сам привлекает воров.
По статистике, от 40% до 50% всех краж, связанных с транспортными средствами, происходят из-за ошибки их владельцев. Водители оставляют машины разблокированными, бросают ключи в замке зажигания, не закрывают окна. Это слишком большой соблазн для воров. Чтобы не привлекать беду, выходя из автомобиля, лучше убирать все ценное: сумку, кошелек, ключи, телефон, съемную панель с магнитолы.
3. Польза от защитной армированной пленки
4. Где парковаться
Обычная улица днем превратиться в неосвещенное гетто ночью.
Наиболее вероятные места, где автомобиль могут угнать – это те, где здравый смысл подсказывает не парковаться. Неосвещенных переулки, гаражи среди деревьев, неконтролируемые придомовые площадки – лучший вариант для автомобильных воров. В качестве меры предосторожности, стоит избегать таких мест, и оставлять машину только на освещенных стоянках, на которых есть охрана и системы слежения.
5. Наступило время высокотехнологичных взломщиков
К сожалению, воры становятся все более технически просвещенными, находя множество свежих способов, чтобы попасть в современные автомобили. Они вооружены ноутбуками и электронными устройствами. Все, что нужно сделать, это ловить сигналы от чьей-то припаркованной машины в ожидании удачной поимки электронного ключа доступа. С ним воры дистанционно подключаются к бортовой сети автомобиля, разблокируют замки и запускают двигатель.
6. Автоугонщики любят определенные марки машин
Рейтинг самых угоняемых марок автомобилей в России.
Самые угоняемые иномарки в России.
Не вызывает удивления, что «любимые» объекты для кражи у автоугонщиков – это те же модели, что лидируют в рейтингах продаж новых машин. Среди самых популярных отечественные «Лады», японские и корейские автомобили, Renault и Ford.
7. Что еще можно украсть
Infinity без колес
В современном автомобиле немало элементов, которые несложно демонтировать, а затем выгодно продать. По статистике, на каждый угон приходится три случая воровства вещей из машины или ее частей. Воры зарятся на дорогую резину, кованые или литые диски, аккумулятор, и даже могут слить бензин. Если они доберутся до салона, то, скорее всего, заберут магнитолу из аудиосистемы. Любая из этих «процедур» занимает всего несколько минут. Сберечь колеса своему «железному коню» можно, установив нестандартные гайки под оригинальный ключ и не оставляя машину в "опасных" местах.
8. Иногда в преступлении нет смысла
Полиция и следователи исследуют место преступления в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Люди иногда жалуются полиции, что их автомобиль взломали, даже если внутри не было ничего ценного. Оказывается, что кража - не всегда цель. Вандализмом занимаются подростки, часто пьяные, когда не могут украсть себе машину «покататься». Какой бы ни была причина, взлом не всегда предполагает воровство, часто это просто хулиганство.
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