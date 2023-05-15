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Извержение вулкана

Посмотрим на красивые извержения вулкана последнего времени.

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Река магмы течет из вулкана. Это расплавленная масса под твердой земной корой. Излившаяся магма, потерявшая большую часть летучих компонентов — называется лава. (Фото Jesus Diges):


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Кумбре-Вьеха — активная вулканическая гряда на острове Пальма, Канарские острова, Испания. (Фото Luismi Ortiz):

Кумбре-Вьеха

Пальма — вулканический остров, второй среди Канарских островов по вулканической активности. Извержения в Кумбре-Вьеха были зафиксированы в 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949, 1971 и 2021 годах. (Фото Dan Kitwood):

Пальма — вулканический остров

Вулканическая молния — это погодное явление, характеризующееся образованием молнии в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана во время извержения. (Фото Jose Juan Rodríguez):

Вулканическая молния

Лава течет в море. (Фото Miguel Calero):

Лава течет в море

Еще один вид, как течет из вулкана Кумбре Вьеха. (Фото k*ke Rincon):

Еще один вид, как течет из вулкана Кумбре Вьеха

(Фото Borja Suarez):

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Красивый вид на остров Ла-Пальма и извержение. (Фото Borja Suarez):

Красивый вид на остров Ла-Пальма и извержение

Лава состоит из расплава горных пород, преимущественно силикатного состава (SiO2 примерно от 40 до 95 %). При застывании лавы образуются различные эффузивные породы. (Фото Borja Suarez):

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Вулкан Кумбре-Вьеха извергает лаву и дым. (Фото Borja Suarez):

Вулкан Кумбре-Вьеха извергает лаву и дым

Два туриста любуются извержением. (Фото Borja Suarez):

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Лошадь и лава из вулкана. (Фото Borja Suarez):

Лошадь и лава из вулкана

Извержение Кумбре-Вьеха — извержение вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на острове Ла Пальма на Канарских островах начавшееся 19 сентября 2021 года в 15:12 по местному времени. В результате извержения было уничтожено более 1000 строений. (Фото Andres Gutierrez):

Извержение Кумбре-Вьеха

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, Испания. (Фото Dan Kitwood):

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, Испания

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