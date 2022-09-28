Подкормка для комнатных растений из гранатовых корок

Помочь домашним растениям активно расти и пышно цвести, а также защитить их от паразитов и грибка, поможет дешевое удобрение, которое легко приготовить в домашних условиях.

Очень эффективным средством для подкормки комнатных растений является уникальная органическая подкормка, приготовленная на основе высушенных гранатовых корок.







Для приготовления подкормки заполните 1/4 часть литровой бутылки высушенными гранатовыми корками (корки примерно от 1 граната). Залейте корки водой и оставьте настаиваться 2-3 дня в теплом месте.







Процедите полученный настой и используйте для полива и обрызгивания листьев комнатных цветов 1 раз в 3-4 недели.







Эффект от использования органической подкормки на основе гранатовых корок будет заметен уже после первого раза.







Подробно о том, как приготовить органическую подкормку, смотрите на видео:



