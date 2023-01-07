1. Каждая арабская семья владеет несколькими семьями афромавританцев — харатинов. Семьи харатинов передаются в семьях мавританской знати по наследству на протяжении столетий.
2. Затраты на содержание раба в городе составляют примерно 15 долларов в месяц, а заработать предприимчивый рабовладелец может в разы больше.
3. Одно из наиболее распространенных занятий рабов в столице торговля пресной водой, так как в городе только 40% зданий имеют водопровод.
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4. Рабство передаётся по наследству, то есть дети рабов принадлежат хозяевам своих родителей. Их можно продавать, дарить, передавать по наследству или отдавать в приданое.
5. Количество рабов в стране оценивается в 600 000 человек, что составляет 20% населения.
6. Правительство Мавритании запрещает использовать слово «раб» в СМИ. Но несмотря на официальную отмену рабства, владение рабами в стране в порядке вещей, так же как и принуждение к труду.
7. Рабы убеждены, что после смерти попадут в рай только если будут выполнять волю господ. Психологи, изучавшие этот феномен, даже название ему придумали — «синдром дяди Тома».
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7 безумных фактов о рабах Мавритании, где рабовладение до сих пор считается нормальным
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