Как заранее определить, какая очередь быстрее движется

Ожидание в длинной очереди – это одна из многочисленных неприятных в жизни вещей. В целом в очередях обычный человек проводит 18 месяцев своей жизни, поэтому неудивительно, что мы всегда ищем очередь покороче.







Специалисты университета Сассекса доктор Никос Георгиоу (Nicos Georgiou) и профессор Энрико Скалас (Enrico Scalas) изучили как избежать длинных очередей. Они предполагают, что когда нужно выбрать короткую и быструю очередь, интуитивный выбор человека в большинстве случаев оказывается неверным. Почему, оказавшись в очереди, нам сразу начинает казаться, будто она замедлилась? И есть ли способ заранее понять, какая очередь движется быстрее? Математики изучают эти вопросы в течение многих лет. Могут ли они помочь нам тратить меньше времени на ожидание?



Интуиция подсказывает нам выбрать очередь, в которой меньше людей. Мы думаем, что кассир в этой очереди работает быстрее, а в большой очереди неопытный человек на кассе и клиенты, на которых тратится больше времени. Но в целом это не так. Без правильной информации не выгодно идти даже в самую короткую очередь. Ниже представим вам базовые идеи, выработанные американской компанией Desmos, которые помогут выбрать правильную очередь и сэкономить время.

Как выбрать короткую очередь

Как встать в быструю очередь