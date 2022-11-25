Скандинавский декор для стильного Нового года

Устали от яркого и броского новогоднего декора с блестящей мишурой и цветными шарами, и ищите что-то особенное для главного праздника года? Тогда оформите дом в минималистичном скандинавском стиле. Выбирайте белые, прозрачные, серебристые и золотистые украшения, добавив лишь немного ярких деталей. Замените живую ёлку на оригинальные деревянные рейки, используйте украшения из глины, дерева, шишек и других природных материалов, и ваш дом превратится в сказочное место, где будет так приятно провести все новогодние праздники.

Создайте теплую и непринужденную атмосферу и вдохновитесь нашими идеями минималистичного новогоднего декора в стиле сканди.

































































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