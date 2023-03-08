15 хомяков, чья жизнь похожа на сказку

1. Как хомяки добились такой жизни?
Источник фотографий: Buzzfeed.com
2. Вы только посмотрите на этого парня, наслаждающегося жизнью в собственном сферическом раю
3. А этот парень в чашке — не похоже, чтобы его что-нибудь беспокоило, да?
4. Они такие крошечные, что даже обычный диван для них — огромное поле для новых открытий!
5. А как вам этот беззаботный хомяк, грызущий свой поп-корн на фортепиано?
6. А этот решил расслабиться в бассейне
7. Хомяк может быть королём в собственном (немного странноватом) замке
8. А это похоже на аттракцион постоянных развлечений!
9. И всё это для нескольких крошечных комочков пуха!
10. Дома хомяков обставлены отличной мебелью, которой они пренебрегают
11. Панорамное крыльцо скромного особняка
12. Или чудесный домик на дереве, о котором все мечтают в детстве… А у хомяка он уже есть!
13. Ну, а когда Господину Хомяку надоедает проводить время на виллах и в особняках, его с комфортом транспортируют куда угодно в летающей мерной ложке
14. Честно говоря, это даже немного несправедливо
15. Ну ладно, это ужасно несправедливо, ведь пока мы сидим на офисных стульях или в метро, хомяки восседают в шикарных классных комнатах, где даже ничему не учатся, а просто едят!
16. Хотя… Какая разница? Хомяки — счастливые маленькие грызуны, и мы должны просто поздравить их с их прекрасно сложившейся жизнью… Э, сегодня даже не его день рождения!!!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии