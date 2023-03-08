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15 хомяков, чья жизнь похожа на сказку

1. Как хомяки добились такой жизни?




Источник фотографий: Buzzfeed.com

Источник фотографий: Buzzfeed.com


 

2. Вы только посмотрите на этого парня, наслаждающегося жизнью в собственном сферическом раю


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3. А этот парень в чашке — не похоже, чтобы его что-нибудь беспокоило, да?


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4. Они такие крошечные, что даже обычный диван для них — огромное поле для новых открытий!


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5. А как вам этот беззаботный хомяк, грызущий свой поп-корн на фортепиано?


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6. А этот решил расслабиться в бассейне


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7. Хомяк может быть королём в собственном (немного странноватом) замке


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8. А это похоже на аттракцион постоянных развлечений!


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9. И всё это для нескольких крошечных комочков пуха!


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10. Дома хомяков обставлены отличной мебелью, которой они пренебрегают


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11. Панорамное крыльцо скромного особняка


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12. Или чудесный домик на дереве, о котором все мечтают в детстве… А у хомяка он уже есть!


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13. Ну, а когда Господину Хомяку надоедает проводить время на виллах и в особняках, его с комфортом транспортируют куда угодно в летающей мерной ложке


13

14. Честно говоря, это даже немного несправедливо


14

15. Ну ладно, это ужасно несправедливо, ведь пока мы сидим на офисных стульях или в метро, хомяки восседают в шикарных классных комнатах, где даже ничему не учатся, а просто едят!


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16. Хотя… Какая разница? Хомяки — счастливые маленькие грызуны, и мы должны просто поздравить их с их прекрасно сложившейся жизнью… Э, сегодня даже не его день рождения!!!


16

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15 хомяков, чья жизнь похожа на сказку

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