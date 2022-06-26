Как без труда отмыть кухню

Уборка мало кому доставляет удовольствие. Особенно на кухне, где обитает жир, копоть и нагар. А если это всё вместе, да еще и застарелое… Сущий кошмар!



Однако не стоит расстраиваться. Зная некоторые бытовые хитрости, можно без труда управиться с уборкой и забыть о регулярном намывании кухонной утвари. И сегодня мы расскажем, как отмыть кухню, даже если кажется, что это невозможно.







КАК ОТМЫТЬ КУХНЮ

Как убрать нагар

Как отмыть кухню: вытяжка

Заглянем в мультиварку

Холодное царство

Чистим посуду

Как отмыть кухню

Мы пройдемся по самым проблемным местам кухни и заглянем в самые грязные уголки. Поверь, с помощью этих нехитрых домашних средств можно очистить любые загрязнения. Начнем, пожалуй, с самого неприятного врага всех хозяек — нагара на сковородках и кастрюлях.У моей бабушки была старая сковородка, которая отслужила больше 20 лет. Верная кухонная помощница. Однако за это время она обросла нагаром толщиной в саму сковородку. Думаю, у многих есть такая же дома. Отчистить ее поможет сода и уксус. Щедро насыпь соду на поверхность, затем полей уксусом и вытри жесткой губкой. Если нагара много, процедуру придется повторить пару раз.Если нагар внутри сковородки, можно использовать хозяйственное мыло. Натри его на терке, отправь в сковородку и залей водой. Мыльный раствор кипяти около 20 минут.После убери остатки мягкой губкой и ополосни водой. Также можно делать раствор с содой. От гари помогает и активированный уголь. Его нужно засыпать в посуду и оставить на 40 минут. Затем залить холодной водой и прокипятить около 20 минут. Это средство хорошо помогает очистить пригоревшие кастрюли.Но помни, что все способы с абразивными порошками вроде соды нельзя использовать на тефлоновой посуде. Жесткие губки и порошки способны испортить антипригарное покрытие. Тефлоновые сковородки лучше всего мыть после каждого использования, ведь застарелый нагар с них вывести очень сложно.Еще одно грязное место на кухне, которое портит весь уют своим видом, — решетка вытяжки. Чтобы убрать с решетки жир и копоть, нужно всего 15 минут. Вытащи решетку и замочи ее на 15 минут в растворе из воды, соли и лимонной кислоты. На 1 литр воды возьми 4 столовые ложки соли и 3 чайных ложки лимонной кислоты. Если жир не отошел после этого, попробуй прокипятить решетку в этом же растворе.Еще одно отменное средство — сода. Из нее также можно приготовить действенный раствор. Для этого вскипяти 5 л воды. После закипания насыпь в воду 0,5 стакана соды, убавь огонь. В кипящую воду помести решетку и прокипяти в течение 5 минут. При сильных загрязнениях — 10. Затем промой проточной водой. Готово! Вытяжка снова сияет.Если у тебя есть мультиварка, ты наверняка замечала, что нагревательный элемент время от времени загрязняется. Туда попадают остатки пищи или вода после мытья чаши. Очищать его следует очень аккуратно, не допуская попадания большого количества воды. Для очистки возьми влажную тряпку, обмакни ее в пищевую соды и протри загрязненную поверхность. Затем чистой и слегка влажной тряпкой удали остатки средства. Вытри дно мультиварки насухо и оставь просушиться.В холодильнике хранится много разной еды. Из-за этого в нём регулярно может появляться неприятный запах. Чтобы вымыть холодильник и избавиться от запаха, нужно использовать уксус. Разведи воду и уксус в равных пропорциях, вымой этим раствором весь холодильник и полки. Оставь проветриться на несколько часов.Помни, что лучший способ борьбы с неприятным запахом в холодильнике — это его предотвращение. Старайся вовремя избавляться от испорченной еды, особо ароматные блюда храни в закрытом виде. Тогда холодильник не придется часто мыть.Теперь самое время заглянуть в шкафчик для посуды. Иногда мы только ополаскиваем чашки и тарелки, вместо того чтобы тщательно их вымыть. Из-за этого на чашках появляется коричневый налет, а тарелки снизу постепенно желтеют. Всё это не слишком приятно. Избавиться от кофейного налета на кружках поможет смесь соли и уксуса. Смешай их в равных частях, нанеси на загрязненные участки и оставь на 30 минут. После хорошенько вымой чашки.Уксус также хорошо помогает избавиться и от желтого налета на тарелках. Еще его можно отмыть с помощью лимонной кислоты. Нанеси ее на тарелки на 15 минут, затем удали кислоту вместе с грязью губкой. Потом вымой и наслаждайся чистотой.Мелкие и грязные закоулки вымыты, пришло время навести общий марафет. На плитке и мебели тоже оседает жир. Со временем он превращает кухню в не самое уютное место. Чтобы этого не допустить, приготовь следующий раствор: 4 л теплой воды, 4 ст. л. буры, 100 мл уксуса, 100 мл нашатырного спирта. Этим средством отлично отмывать кафель.Для кухонных шкафчиков можно сделать раствор из растительного масла и соды (в равных пропорциях). Средство нанеси на загрязненную поверхность, оставь на 30 минут. Затем сними смесь вместе с остатками грязи.