Угрожающая причина, почему никогда нельзя повторно использовать пластиковые бутылки от воды

Почему использовать пластиковые бутылки повторно – плохая идея.
Использовать пластиковые бутылки от воды и напитков повторно – правильная идея. Удобно и практично. Но ряд исследований настоятельно не рекомендует делать этого. И на то есть две существенные причины. Узнав их, вам точно больше не захочется перезаполнять пластик.
Огромная пластиковая канистра – мастхэв любого дачника.
Что вы делаете с пластиковыми бутылками? Человек практичный, бережливый, который думает об окружающей среде или просто еженедельно отправляется в увлекательный тур на дачу, точно использует их повторно. А куда ещё наливать воду и прохладный чай? Оказывается, эта практика не настолько полезна, как нам кажется. Более того, даже такая мелочь может существенно навредить каждому. И вот, почему.
Бисфенол А: великий и ужасный.
Причина №1: Бисфенол А. Великий и ужасный. Этот химикат признан потенциально опасным для здоровья в целом ряде стран, но при этом до сих пор используется в процессе производства пластика. В частности, бутылок для воды. И всё бы ничего, но всегда есть «но»: доказано, что при нагревании бисфенол способен проникать в воду. Пускай в «незначительном» количестве, но и этого может хватить, чтобы запустить пусковой механизм для потенциальных неприятностей. В частности, гормонального дисбаланса и даже повышенного риска рака молочной железы.
Пластиковая «поилка» - лучший друг спортсмена?
Причина №2 звучит не столь фатально, но также не особо приятно: бактерии. Даже, если вы тщательно моете тару прежде, чем залить туда новую порцию воды, бактерии удивительно живучи. В ходе исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Treadmill Reviews, учёные проверили многоразовые бутылки спортсменов. После недели ежедневного использования (и, разумеется, мытья) под крышкой и на горлышке «поселилось» в 900 000 раз больше бактерий, чем на новеньком пластике. 60% из них могут провоцировать болезни. Для сравнения, даже у сидений в общественном туалете результат скромнее.
Стекло – куда надёжнее.
Что же делать? В идеальном мире – отправлять пластиковую бутылку в контейнер для повторной переработки сразу, как опустошили её. А в мире реальном и экономном – инвестировать в многоразовую флягу из пластика с пометкой «без BPA» (бисфенола А) или же стекла/керамики. Для бактерий он выглядят не столь аппетитно.
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