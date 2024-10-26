Советские пироженки, которые мы до сих пор не можем забыть

Когда мы были маленькими и ходили в садик не было ничего вкуснее этих пироженок! Правда, доставались они нам не каждый день (много сладкого нельзя!), а время от времени — и вот тогда наступал настоящий праздник. А вы помните их незабываемый вкус?
Мы погрузились в приятную ностальгию, вспоминая самые вкусные пироженки советских времён.
Эклер
Это пирожное готовилось из заварного теста, а в качестве начинки использовался сливочный или заварной крем.
Стоил эклер 22 копейки.
Корзиночка
Песочная корзиночка, продававшаяся повсеместно и была не менее любима советскими мальчишками и девчонками, чем эклер.грибочками из крема. Шляпки у грибков были из теста. Эти шляпки съедались в первую очередь.
Цена — 22 копейки.
Трубочки со сливочным кремом
Вкусное и очень простое пирожное. Для поколения рожденных в СССР в 1960-х — 1980-х гг. — слоеные трубочки с тающим во рту белковым кремом были самым настоящим деликатесом.
Цена — 22 копейки.
Картошка
Пирожное «Картошка» — одно из знаковых блюд советской кухни. Легендарная картошка — излюбленное лакомство советских детей.
Пропитанное коньяком, популярное дальше некуда, производящееся почти в каждом советском городе, оно было самым вкусным и самым любимым.
Цена от 16 до 18 копеек.
Песочное кольцо с орехами
Отличный полдник советского школьника или студента — это песочное кольцо с орехами. Чтобы получить тот самый вкус советские кулинары использовали только арахис! Волнообразный коржик усыпанный сверху орехами можно было есть, как с чаем, так и с молоком.
Коржик-колечко — 8 копеек.
Лимонные пирожные
Одним из любимейших сладких угощений были лимонные пирожные с нежной кислинкой. Неоспоримым преимуществом этого сладкого угощения было использование самых простых и доступных продуктов, которые можно было найти в любом советском гастрономе.
Цена — 22 копейки.
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