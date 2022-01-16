Чайные пакетики, часы и очки: 7 столь знакомых предметов, которые разработали на войне

Никто бы и не подумал, что эти вещи появились на войне.
Даже в такие ужасные периоды, как войны, находится место созиданию. Порой появляются такие вещи или предметы, которые затем прочно входят в повседневную жизнь. В этом обзоре представлены самые неожиданные предметы, которые, оказывается, придумали на войне.
1. Солнцезащитные очки «Авиаторы»
Солнцезащитные очки «Авиаторы», уже много лет выпускаемые фирмой Ray-Ban.
Очки «Авиаторы» выпускаются фирмой Ray-Ban очень давно и считаются классикой. А ведь когда их создали в 1936 году, это был практичный предмет исключительно для военных.
Лейтенант Майк Хантер, летчик ВВС США, 1942 год.
Первоначально они назывались «очки пилота» и это было специальное оборудование для защиты глаз летчиков. Ранние модели блокировали 80% света, благодаря чему можно было разглядеть вражеские самолеты, даже когда солнце било прямо в глаза. Из-за выгнутой формы линз солнечные лучи не могли «травмировать» сетчатку глаза, а ресницы не цеплялись за стекло. Легкие и стильные «Авиаторы» быстро вытеснили предыдущие модели.
Генерал Дуглас Макартур – американский герой Второй мировой войны.
Со временем эти очки стали модным аксессуаром среди всех американских военных. Весь мир узнал о них со знаменитой фотографии, на которой генерал Дуглас Макартур и офицеры его штаба, все в «Авиаторах», высаживаются на Филиппинах.
2. Микроволновая печь
Современная микроволновая печь.
Микроволновая печь, которую можно найти на любой современной кухне, появилась еще в годы Второй мировой войны.
Американский инженер Перси Спенсер работал на фирме, выпускающей радиолокационное оборудование. В 1945 году он испытывал прибор, излучающий СВЧ радиоволны. В какой-то момент он обнаружил, что лежащий рядом шоколадный батончик внезапно растаял. Так случайно был открыт эффект нагревания предметов с помощью микроволн.
СВЧ-печь RadaRange, стоящая на кухне судна NS Savannah.
В 1947 году появились первые серийные микроволновые печи. Их изготавливала та же фирма, которая выпускала военные радары и ракеты. Эти установки были высотой с человека и использовались для разморозки мяса в солдатских столовых и госпиталях. А через два десятилетия микроволновки, наконец, попали на кухни к обычным домохозяйкам.
Реклама микроволновой печи, 1955 год.
3. Чайные пакетики
Чайные пакетики – самая популярная фасовка любимого напитка.
Выпускать пакетики с чаем стали в далеком 1908 году, но эта инновация не получила распространения. Лишь начало Первой мировой войны заставило «вспомнить» о практичном способе приготовления популярного напитка. Немецкая фирма Teekanne стала производить чайные пакетики, которые легко и быстро заваривались. Солдаты называли их «чайными бомбами».
4. Беспилотники
Беспилотник-квадрокоптер с видеокамерой.
Сегодня беспилотные летательные аппараты все чаще используются в военных операциях. Более того, управляемые квадрокоптеры можно даже купить в магазинах детских игрушек.
Сверхзвуковой беспилотный разведчик Ту-123 «Ястреб-1».
Первый прототип беспилотника (дрона) разработали на флоте США в 1916 году. Но конструкция оказалась тяжелой и неэффективной. А в 1973 году ученый-энтузиаст Джон Стюарт Фостер-младший спроектировал конструкцию более простого и практичного дрона. Аппарат весом 34 кг мог поднимать до 12,7 кг и находиться в воздухе до двух часов. Эта машина повлияла на последующие конструкции военной техники, а также на современные беспилотники для фото- и видеосъемки.
5. Интернет
Схема ARPANET – компьютерной сети, впоследствии ставшей Интернетом.
В 1963 году ученый Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер предложил новаторскую концепцию, которую назвал «Межгалактической вычислительной сетью». Эта теоретическая идея послужила основой для Интернета, такого, как мы его знаем. Самой первой сетью стала ARPANET, в которой объединялись компьютеры передовых университетов и Министерства обороны США. С помощью телефонных сетей пользователи отдельных машин могли обмениваться информацией.
Первый сервер ARPANET.
29 октября 1969 года к ARPANET были подключены первые четыре компьютера. Так появился Интернет, который долгое время считался связью военного назначения.
6. Шапка-балаклава и кардиган
Балаклава британского солдата.
Шапка балаклава весьма популярна у лыжников, сноубордистов и автогонщиков. Также она стала символом грабителей и работников силовых структур. Ведь это, фактически, маска, которая закрывает всю голову.
Тепло одетый британский офицер со своими солдатами. Крымская война.
Считается, что балаклаву придумали британцы во время Крымской войны 1853-1856 гг. Солдаты оказались не готовы к неожиданно холодной зиме и страдали от мороза, находясь у города Балаклава.
Лорд Кардиган и кофта, названная его именем.
В Крымской войне также принимал участие лорд Кардиган. Чтобы не замерзнуть в суровых условиях, под военным мундиром он носил практичный вязаный свитер на пуговицах и без воротника. После войны этот предмет одежды стал популярным и его назвали в честь «изобретателя».
7. Наручные часы
Наручные часы Bell & Ross пилота самолета.
Пожалуй, многие слышали популярный миф о том, что наручные часы появились в годы Первой мировой войны. На самом деле, они были известны задолго до ее начала. Но нельзя отрицать, что наиболее распространенные на тот момент карманные часы не годились для использования в траншеях Западного фронта. Они слишком тяжелые, дорогие, к тому же их было легко потерять в суматохе боя.
Наручные часы британской фирмы Mappin and Webb.
Тогда был использован опыт англо-бурских войн. Компания Mappin and Webb выпустила карманные часы, которые крепились на кожаном ремешке и носились на запястье. В годы Первой мировой часовщики стали создавать новые модели, небольшие и дешевые. В 1916 году у каждого четвертого солдата уже были свои наручные часы.
Наручные часы Cartier Tank, на внешний вид которых оказал влияние… танк.
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