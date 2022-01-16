Чайные пакетики, часы и очки: 7 столь знакомых предметов, которые разработали на войне

Никто бы и не подумал, что эти вещи появились на войне.

1. Солнцезащитные очки «Авиаторы»

Солнцезащитные очки «Авиаторы», уже много лет выпускаемые фирмой Ray-Ban.

Лейтенант Майк Хантер, летчик ВВС США, 1942 год.

Генерал Дуглас Макартур – американский герой Второй мировой войны.

2. Микроволновая печь

Современная микроволновая печь.

СВЧ-печь RadaRange, стоящая на кухне судна NS Savannah.

Реклама микроволновой печи, 1955 год.

3. Чайные пакетики

Чайные пакетики – самая популярная фасовка любимого напитка.

4. Беспилотники

Беспилотник-квадрокоптер с видеокамерой.

Сверхзвуковой беспилотный разведчик Ту-123 «Ястреб-1».

5. Интернет

Схема ARPANET – компьютерной сети, впоследствии ставшей Интернетом.

Первый сервер ARPANET.

6. Шапка-балаклава и кардиган

Балаклава британского солдата.

Тепло одетый британский офицер со своими солдатами. Крымская война.

Лорд Кардиган и кофта, названная его именем.

7. Наручные часы

Наручные часы Bell & Ross пилота самолета.

Наручные часы британской фирмы Mappin and Webb.

Наручные часы Cartier Tank , на внешний вид которых оказал влияние… танк.