10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

«В основе сюжета лежат реальные события» – этим вступительным титром авторы выходящих на экран картин рассчитывают привлечь дополнительное внимание зрителей, не просто удивить их широтой выдумки, а привязать к фактам и документам. Однако так ли реальны события, о которых рассказывают подобные ленты? Увы, ошибок в них встречается предостаточно. Мы не станем сокрушаться о гибели Гитлера в кинотеатре в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино или придираться к тому, что персонажи из Нью-Йорка начала прошлого века одеты в британские костюмы 1960-х годов, – так можно зарыться довольно глубоко, но некоторые особенно вопиющие ошибки отметим. Тем более что замечены они в фильмах, получивших самые престижные награды, но при этом факты в них подправлены в угоду сиюминутной выгоде.



«Мост через реку Квай/ The Bridge on the River Kwai» (1957)

«Полуночный экспресс/ Midnight Express» (1978)

«Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе/ JFK» (1991)

«Покахонтас/ Pocahontas» (1995)

«Храброе сердце/ Braveheart» (1995)

«Влюбленный Шекспир/ Shakespeare in Love» (1998)

«Гладиатор/ Gladiator» (2000)

«Перл-Харбор/ Pearl Harbor» (2001)

«Золотой век/ Elizabeth: The Golden Age» (2007)

«Король говорит!/ The King’s Speech» (2010)