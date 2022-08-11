15 простых советов как сэкономить много денег

В день зарплаты вам кажется, что мир стал лучше, кафе и рестораны завлекают вас своим меню и запахами, а торговые центры становятся чуть ли не родным домом. Но всего через неделю (плюс минус пару дней) вы вдруг замечаете, что от зарплаты почти ничего не осталось и вам едва хватит денег, чтобы дожить до следующей получки, не говоря уже о том, что в этом месяце так и не удалось отложить ни гроша, хотя вы себе свято обещали быть экономным. Если вам знакома вышеописанная ситуация, то наш материал как раз для вас. Мы решили поделиться с нашими читателями на самом деле очень простыми советами, как сэкономить много денег.







Ограничьте покупку нездоровой пищи (типа гамбургеры, хот-доги). Конечно, покупка одного или двух гамбургеров в месяц не сильно отяготит ваш домашний бюджет, но если вы питаетесь ими каждый день, то должны знать, что тратите свои тяжело заработанные деньги на закупорку своих артерий холестериновыми бляшками. Ешьте домашнюю и здоровую пищу, чтобы не только сэкономить деньги, но и сохранить своё здоровье. Быть здоровым — значит экономить на лекарствах, поскольку болезни всегда связаны с дополнительными расходами. (Фото: Matthew Mead/AP Photo).







Экономьте на продуктах и других товарах, покупая их со скидкой во время акций супермаркетов.

Вы удивитесь, как много можно сэкономить, покупая товары со скидкой или благодаря купонам и специальным предложениям. В интернете теперь есть множество сайтов, на которых можно узнать об акциях в магазинах Вашего города. (Фото: Mike Spencer/AP Photo).Избегайте посещения торговых центров без надобности. Их интерьер создан так, чтобы посетители тратили там как можно больше денег. Хорошее освещение, яркие витрины, приятная музыка — всё это заставляет нас покупать множество вещей, в которых мы вовсе не нуждаемся. Если у Вас нет необходимости что-то там покупать , просто не ходите туда. (Фото: Chameleons Eye/REX).Покупайте одежду в on-line магазинах. Как правило, одежда в интернет-магазинах дешевле, чем в обычных стационарных. Покупая одежду онлайн, Вы также сэкономите деньги благодаря купонам и скидкам. (Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg).Дарите друзьям и близким подарки ручной работы. Вы можете их сделать сами или купить в интернет-магазинах, которые продают очень красивые, часто уникальные и совсем недорогие изделия . (Фото: Future Publishing/REX).Не ешьте часто в кафе или ресторанах и не заказывайте еду на дом. Работа вне дома и напряжённый график очень часто заставляют нас питаться в кафе, а после работы — заказывать еду на дом. Если сложить все суммы, которые вы ежедневно оставляете в пунктах общественного питания, итог за месяц может Вас поразить своим размером. Старайтесь распланировать свой день так, чтобы найти время на приготовление еды дома. (Фото: Giorgio Cosulich/Getty Images).Покупайте одежду в классическом стиле и нейтральных цветов. Если часто, глядя на свой гардероб, Вы не можете найти в шкафу подходящей к брюкам блузки (рубашки) и пары туфель , наш совет как раз для Вас. Классическая одежда в нейтральных тонах также избавит Вас от повседневной дилеммы: что надеть? К такой одежде достаточно подобрать модные аксессуары и украшения и Вам не нужно будет покупать новые вещи каждый месяц. (Фото: foto76/Getty Images).Покупайте одежду в секонд-хэндах. Может не всем этот совет придётся по вкусу, однако эти магазины на самом деле могут приятно удивить даже самых требовательных покупателей вещами хорошего качества. Дешёвое вовсе не значит плохое. (Фото: Justin Sullivan/Getty Images).Покупайте только качественную технику известных марок. Покупая дешёвую электронику и технику, Вы экономите деньги лишь вначале. Как правило, такое оборудование потребляет большое количество электроэнергии и быстро ломается . (Фото: iStock/Getty Images).Покупайте продукты мелким оптом. Это позволит Вам неплохо сэкономить и иметь дома большой запас продуктов (что в условиях инфляции, то есть постоянно растущих цен, это ещё один хороший способ сэкономить). Супермаркеты продают товары мелким оптом по более низким ценам, а также предлагают таким клиентам скидочные карты. (Фото: Richard Jones/REX).Carpooling или совместные поездки — это отличный способ, чтобы сэкономить, доезжая до места работы или путешествуя. Более того, совместное использование автомобиля позволит снизить вредное влияние выхлопных газов на окружающую среду. (Фото: Universal Images Group/REX).Замените лампы накаливания на светодиодные. Светодиодные лампочки потребляют меньше энергии и служат гораздо дольше, чем обычные. Вы не только сэкономите, но и внесёте свой личный вклад в охрану окружающей среды. Двойной выигрыш! (Фото: Mark Lennihan/AP Photo).Идя в магазин, составьте список необходимых покупок. Это золотое правило, которому должны следовать все те, кто хочет сэкономить. Покупая согласно списку, Вам не придётся выбрасывать продукты, которых вы купили слишком много и которые не успеете съесть до того, как они испортятся. И ещё один совет: никогда не ходите в магазин на пустой желудок. Учёные утверждают, что голодный человек склонен покупать и тратить гораздо больше денег, чем сытый. (Фото: Cliff Owen/AP Photo).Попробуйте сделать один день в месяц «днём без покупок». Вы помните, когда в последний раз за целый день не потратили ни копейки? Нет, тогда попробуйте в выбранный Вами день не потратить ни гроша и сами увидите, что это не так уж и трудно. (Фото: WestEnd61/REX).Если несмотря на все наши советы, Вам всё равно не хватает до денег до зарплаты, тогда мысль о кредите становится весьма заманчивой. Однако, чтобы не впасть с кредитную «ловушку», стоит соблюдать следующие правила. (Фото: iStock/Getty Images).Во-первых, посчитайте сколько денег Вам на самом деле необходимо взять в кредит. Не поддавайтесь соблазну взять больше, чем планировали. Во-вторых, чтобы потом не просыпаться ночью от кошмаров, Вы должны взять кредит на такую сумму, ежемесячная выплата по которому не превысит одной трети доходов Вашей семьи (в случае утраты работы, болезни и т.п.). В-третьих, помните, что чем меньше документов от Вас требует банк или кредитная организация для выдачи кредита, тем выше будет по нему процентная ставка (т.е. кредит будет более дорогой). В-четвёртых, если вы решитесь на оформление кредитной карты, то сравните предложения разных банков, поскольку некоторые из них предлагают своим клиентам такие выгодные условия, как возврат части потраченных денег или беспроцентное пользование денежными средствами до 50-ти дней, что позволит вам неплохо сэкономить. В-пятых, платите платежи по кредиту вовремя, иначе банк начнёт начислять высокие проценты за просрочку и тогда вам придётся взять ещё один кредит, чтобы погасить предыдущий, — именно так люди и попадают в кредитную «ловушку».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)